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Стали известны подробности гибели марафонца в Алматинской области

трагедия Фото: скриншот видео
В акимате Алматинской области прокомментировали смерть марафонца, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, в ходе марафонского забега "Tengri ultra 2023" мужчина 1982 года рождения, завершавший дистанцию на 15 км, упал за несколько метров до финишной арки.

"Дежурившая на месте бригада скорой помощи незамедлительно приступила к интенсивной терапии. Но, к сожалению, мужчина скончался. Информация, распространяемая в сети о том, что скорая помощь приехала спустя 10 минут, не соответствует действительности. Так как во время проведения спортивного мероприятия было обеспечено круглосуточное дежурство кареты неотложки", – рассказали в акимате.

Ранее сообщалось, что недалеко от Алматы во время ультрамарафона погиб мужчина.

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Елена Беляева
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