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Обвал автодороги в Алматинской области: стали известны подробности

Обвал автодороги в Алматинской области: стали известны подробности , фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 23:10 Фото: МЧС РК
В пресс-службе акимата Алматинской области 14 мая рассказали подробности происшествия, в ходе которого обвалился грунт на автодороге, сообщает Zakon.kz.

В администрации отметили, что инцидент произошел в 16:50.

"Часть грунта попала в реку Аксай, вызвав изменение мутности воды. Прохождение воды осуществляется в транзитном режиме. Участок дороги в зоне обвала перекрыт. Силами местных исполнительных органов города Алматы, водоканала, специалистами "Казсельзащиты" осуществляются восстановительные работы по устранению последствий обвала, в том числе по организации объезда. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

При этом в акимате Алматинской области подчеркнули, что объект находится на балансе города Алматы. 

Также корреспонденту Zakon.kz в акимате дополнительно рассказали, что грунтовую (техническую) дорогу с помощью грейдера сдвинут правее. 

"Силами местных исполнительных органов города и водоканала Алматы проводятся  восстановительные работы", – сообщили в областной администрации. 

 В акимате добавили, что восстановительные работы закончатся 15 мая. 

Ранее в МЧС сообщили, что в Алматинской области около плотины "Аксай" 14 мая произошел обвал грунта и прорыв водопровода. 

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