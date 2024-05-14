Обвал автодороги в Алматинской области: стали известны подробности

В пресс-службе акимата Алматинской области 14 мая рассказали подробности происшествия, в ходе которого обвалился грунт на автодороге, сообщает Zakon.kz.

В администрации отметили, что инцидент произошел в 16:50.

"Часть грунта попала в реку Аксай, вызвав изменение мутности воды. Прохождение воды осуществляется в транзитном режиме. Участок дороги в зоне обвала перекрыт. Силами местных исполнительных органов города Алматы, водоканала, специалистами "Казсельзащиты" осуществляются восстановительные работы по устранению последствий обвала, в том числе по организации объезда. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

При этом в акимате Алматинской области подчеркнули, что объект находится на балансе города Алматы.

Также корреспонденту Zakon.kz в акимате дополнительно рассказали, что грунтовую (техническую) дорогу с помощью грейдера сдвинут правее.

"Силами местных исполнительных органов города и водоканала Алматы проводятся восстановительные работы", – сообщили в областной администрации.

В акимате добавили, что восстановительные работы закончатся 15 мая.

Ранее в МЧС сообщили, что в Алматинской области около плотины "Аксай" 14 мая произошел обвал грунта и прорыв водопровода.