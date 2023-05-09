В Жетысуской области опрокинулся газовоз с пропаном

Инцидент произошел в селе Жарлыозек Коксуского района. На место происшествия были направлены подразделения МЧС по Жетысуской области и соответствующих организаций, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, с помощью автокрана машину подняли на колеса.

"Во избежание образования искр в процессе работы автокрана пожарные пожарной части № 4 с. Балпык би с помощью пены осуществляли проливку цистерны, наполненной газом пропан, что предотвратило появление столь опасных в этот момент искр и, соответственно, возможность взрыва цистерны автомобиля. Благодаря слаженно предпринятым мерам жертв и пострадавших не допущено", – говорится в сообщении.

Спасатели призвали казахстанцев соблюдать особую осторожность при работе с газом и другими взрыво- и пожароопасными веществами.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске пожарные спасли женщину с ребенком из горящей квартиры.