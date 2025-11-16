Хлопок газа в трехэтажке: в Алматинской области провели спасательную операцию

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Алматинской области, Талгарском районе, в селе Карабулак в трехэтажном многоквартирном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. На место происшествия были направлены подразделения МЧС по повышенному рангу, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в министерстве, на месте был развернут штаб по тушению пожара. "К ликвидации возгорания привлекались пять звеньев газодымозащитной службы, водоснабжение было организовано подвозом от пожарного гидранта. В ходе разведки спасатели со второго этажа спасли двух взрослых, передав их работникам бригады скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении. В итоге пожарные вынесли в безопасное место 15 газовых баллонов, что предотвратило возможный взрыв. До прибытия подразделений ДЧС пострадавших доставили в медицинское учреждение. "Пожар полностью ликвидирован. На месте организован обогрев жильцов на базе вахтовки ДЧС и двух автобусов МИО", – резюмировали в ведомстве. Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул около жилой многоэтажки в Костанае.

