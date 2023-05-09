В ходе столкновений в Судане погибли более 600 человек

В ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) 602 человека погибли и 5127 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич на еженедельном брифинге ООН в Женеве.

"По последним данным Министерства здравоохранения Судана, в результате боевых действий в Судане 602 человека были убиты и 5127 ранены", – цитируют РИА Новости Жазаревича.

Представитель ВОЗ подтвердил 28 нападений на медицинские учреждения с начала конфликта.

"Нападения на медицинские учреждения связаны как со стрельбой, так и с захватом помещений вооруженными людьми", – добавил Жазаревич.

С 15 апреля в Судане продолжаются бои между регулярной армией и военным формированием, что приводит к жертвам среди мирного населения и может повлечь гражданскую войну.