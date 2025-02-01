Десятки человек погибли во время обстрела рынка в Судане

54 человека погибли и еще 158 получили ранения во время артиллерийского удара Сил быстрого реагирования (СБР) по рынку в городе Омдурман в Судане, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Минздрав страны.

"Число случаев, зафиксированных в медицинских учреждениях, составило 158 пострадавших и 54 погибших. Министерство здравоохранения осуждает постоянные атаки формирований СБР на мирных граждан, подчеркивая, что это является нарушением международных норм и законов", – говорится в заявлении.

Минздрав выразил благодарность всем медицинским работникам в больницах Аль-Ну и Саваид, принявших раненых и тела погибших.

Sudan: 54 Killed in Paramilitary Group's Attack On Open Market | What Is History Of Bloody Attacks?#Sudan #Sudan_War_Updates https://t.co/xQRyAiWWKO — Ajeet Kumar (@Ajeet1994) February 1, 2025

Конфликт в Судане начался в апреле 2023 года, когда нарастающая напряженность между военными лидерами и СБР переросла в открытые боевые действия в столице страны Хартуме. С тех пор конфликт распространился по всей стране. Более 28 тыс. человек были убиты, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В некоторых частях страны объявлен голод, некоторые семьи, чтобы выжить, вынуждены есть траву.



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