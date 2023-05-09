Роза Рымбаева в образе Алии Молдагуловой поздравила казахстанцев с Днем Победы
Фото: скриншот видео
Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева поздравила казахстанцев с Днем Победы в Великой Отечественной войне через соцсети, сообщает Zakon.kz.
Певица опубликовала видео, на котором предстала в образе Алии Молдагуловой.
"Поздравляем с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!" – подписала пост в Instagram артистка.
Отметим, что ранее архивные фотографии с ветеранами ВОВ опубликовала Алла Пугачева.
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