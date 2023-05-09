Роза Рымбаева в образе Алии Молдагуловой поздравила казахстанцев с Днем Победы

Фото: скриншот видео

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева поздравила казахстанцев с Днем Победы в Великой Отечественной войне через соцсети, сообщает Zakon.kz.

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