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Роза Рымбаева в образе Алии Молдагуловой поздравила казахстанцев с Днем Победы

артистка Фото: скриншот видео
Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева поздравила казахстанцев с Днем Победы в Великой Отечественной войне через соцсети, сообщает Zakon.kz.

Певица опубликовала видео, на котором предстала в образе Алии Молдагуловой.

"Поздравляем с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!" – подписала пост в Instagram артистка.


Отметим, что ранее архивные фотографии с ветеранами ВОВ опубликовала Алла Пугачева.

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