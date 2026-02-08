#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Роза Зергерли устроила сюрприз Розе Рымбаевой

Концерт Розы Рымбаевой, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 08:50 Фото: Instagram/katya.white.kz
7 февраля в Алматы азербайджанская певица Роза Зергерли поздравила народную артистку Казахстана Розу Рымбаеву с 50-летием ее творческой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Со слов азербайджанской исполнительницы, она специально прилетела в Алматы, чтобы лично присутствовать на юбилейном концерте Розы Куанышевны. Появление гостьи на сцене вызвало у Розы Рымбаевой неподдельные эмоции. Певица призналась, что была тронута и восхищена неожиданным появлением популярной тезки.

Со сцены Роза Куанышевна поделилась теплой историей, связанной с началом своего большого пути. По ее словам, в 1979 году во время телевизионной трансляции выступления с фестиваля "Песня года", где она исполнила одну из своих знаковых композиций "Любовь настала", отец Зергерли принял решение назвать свою дочь в честь Рымбаевой.

В свою очередь Роза Зергерли преподнесла юбилярше огромную корзину цветов и передала пламенный привет от всего азербайджанского народа.

Еще одним гостем концерта легендарной артистки стал Димаш Кудайберген.

Фото Алия Абди
Алия Абди
