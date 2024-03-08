Дональд Трамп внес залог, чтобы обжаловать решение суда по делу о попытке изнасилования

Фото: wikimedia.org

Бывший президент США Дональд Трамп внес залог в размере 91,6 млн долларов, чтобы обжаловать решение суда в пользу писательницы Элизабет Джин Кэрролл по делу о клевете и попытке изнасилования, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: