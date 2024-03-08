Дональд Трамп внес залог, чтобы обжаловать решение суда по делу о попытке изнасилования
Фото: wikimedia.org
Бывший президент США Дональд Трамп внес залог в размере 91,6 млн долларов, чтобы обжаловать решение суда в пользу писательницы Элизабет Джин Кэрролл по делу о клевете и попытке изнасилования, сообщает Zakon.kz.
Как пишет агентство Bloomberg, залог составляет 110% от штрафа в размере 83,3 млн долларов, которые Трамп должен выплатить истице.
Внесение залога было необходимо, чтобы гарантировать выплату победителю следующего судебного разбирательства.
Ранее суд присяжных обязал Дональда Трампа выплатить 83,3 млн долларов писательнице Кэрролл.
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