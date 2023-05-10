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В Атырау вырос в цене социальный хлеб

В Атырау вырос в цене социальный хлеб Фото: pixabay
Хлеб по социальной цене в специализированных отделах супермаркетов Атырау подорожал сразу на десять тенге, сообщает Zakon.kz.

В супермаркетах Атырау в отделах "Товары стабфонда" вырос в цене хлеб. Если раньше булка белого стоила 81 тенге, то сейчас ценник подняли до 91 тенге за штуку, передает Мой город.

В пресс-службе СПК "Атырау" рассказали о том, что стало причиной резкого подорожания социального хлеба.


"Во-первых, мукомольное предприятие ТОО "Желаевский КХП" поднял цену на муку первого сорта от 155 тенге до 165 тенге за один килограмм, также поставщик муки ТОО "КАРАТ" повысил стоимость муки от 145 тенге до 155 тенге за кило. Во-вторых, пекарни повысили цены из-за того, что подорожала мука первого сорта, повысилась стоимость электроэнергии, коммунальных услуг, ГСМ, повысили заработную плату работникам. Сейчас хлеб из муки первого сорта поставляют по 83 тенге". Пресс-служба СПК "Атырау"

При этом в пресс-службе СПК отметили, что, не смотря на подорожание, стоимость хлеба в отделах из стабфонда региона, все же ниже средней цены в других магазинах. Разница, отметили там, доходит до 30 тенге за булку хлеба.

Цены на продукты в Казахстане остаются нестабильными. В некоторых регионах продовольствие дорожает, а в некоторых, наоборот – дешевеет. Причем касается это не только социально-значимых продуктов. В рамках традиционного обзора цен ситуацию изучали корреспонденты Zakon.kz.

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