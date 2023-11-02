В Таразе резко подорожал хлеб, названа причина

В Таразе хлеб подорожал на 20 тенге, сообщает Zakon.kz.

1 ноября сотрудники Департамента торговли и защиты прав потребителей МТИ РК и Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области провели экстренный мониторинг в связи с подорожанием цен на булку хлеба со 100 до 120 тенге.

"В ходе мониторинга установлено, что предприниматели самостоятельно повышают цены на хлеб без уведомления местных исполнительных органов", – сообщили в Комитете торговли и интеграции.

Как отметили в ведомстве, в связи с данной ситуацией в экстренном порядке под председательством заместителя акима области Канатбека Мадибека провели совещание с участием компетентных органов, предпринимателей.

"В этой связи с предпринимателями согласовано удержать цену за одну булку хлеба до 100 тенге", – говорится в сообщении.

Ранее вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев в кулуарах Сената попытался ответить на вопрос, почему хлеб в Узбекистане дешевле, чем в Казахстане, несмотря на то, что РК поставляет туда муку. Он отметил, что здесь играют роль затраты предприятий.