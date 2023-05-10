Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Предложение руки и сердца во время присяги сделал новобранец в ВКО

Предложение руки и сердца во время присяги сделал новобранец в ВКО Фото: pixabay
Необычный случай произошел в Восточно-Казахстанской области. Рядовой срочной службы сразу после принятия воинской присяги сделал предложение руки и сердца своей девушке прямо на плацу, сообщает Zakon.kz.

Свидетелями романтического события стали больше трех сотен человек, которые собрались на торжественную церемонию принятия воинской присяги в Пограничном управлении по Зайсанскому району ДПС КНБ по ВКО, сообщает пресс-служба КНБ.


Сразу после торжественной части рядовой срочной службы Олег Поликарпов из села Предгорное Восточно-Казахстанской области прямо на плацу встал на колено и попросил свою девушку стать его женой.

"Алена, так зовут новоиспеченную невесту, ответила "да" и обещала ждать своего солдата до следующей весны. На торжественную церемонию приехали и родители Олега. Они знали о серьезных намерениях сына и очень обрадовались его решению". Пресс-служба КНБ

Ранее казахстанская певица Индира Едильбаева поделилась с подписчиками радостной новостью на странице в Instagram: во время отдыха на острове Бали ей сделали предложение руки и сердца.

Читайте также

Оркестр алматинских спасателей поздравил ветерана ВОВ с Днем Победы у его дома

В ряде домов Алматы ограничили подачу воды

Аким Алматинской области Марат Султангазиев поздравил ветеранов ВОВ

Мария Мельникова
Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев вылетел из России в Казахстан
Токаев вылетел из России в Казахстан
Абдыгали Каймолдин
Токаев присвоил звание "Халық қаһарманы" Абдыгали Каймолдину: что о нем известно
Фигурист Роман Костомаров обратился к своим подписчикам и фанатам
Фигурист Роман Костомаров обратился к своим подписчикам и фанатам
цветение
Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 мая
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления