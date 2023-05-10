Предложение руки и сердца во время присяги сделал новобранец в ВКО

Необычный случай произошел в Восточно-Казахстанской области. Рядовой срочной службы сразу после принятия воинской присяги сделал предложение руки и сердца своей девушке прямо на плацу, сообщает Zakon.kz.

Свидетелями романтического события стали больше трех сотен человек, которые собрались на торжественную церемонию принятия воинской присяги в Пограничном управлении по Зайсанскому району ДПС КНБ по ВКО, сообщает пресс-служба КНБ.





Сразу после торжественной части рядовой срочной службы Олег Поликарпов из села Предгорное Восточно-Казахстанской области прямо на плацу встал на колено и попросил свою девушку стать его женой.

"Алена, так зовут новоиспеченную невесту, ответила "да" и обещала ждать своего солдата до следующей весны. На торжественную церемонию приехали и родители Олега. Они знали о серьезных намерениях сына и очень обрадовались его решению". Пресс-служба КНБ

Ранее казахстанская певица Индира Едильбаева поделилась с подписчиками радостной новостью на странице в Instagram: во время отдыха на острове Бали ей сделали предложение руки и сердца.