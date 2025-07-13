Предложение руки и сердца привело турецкую пару в отделение полиции

В турецком городе Адана Шакир Каракая сделал необычное и, мягко говоря, шокирующее предложение руки и сердца своей возлюбленной Назлы Гюмюш – инсценировав собственное ранение в результате "вооруженного нападения", сообщает Zakon.kz.

По данным издания Haberler, Каракая при поддержке друзей организовал постановочную "атаку" на себя, чтобы удивить Назлы – свою коллегу и подругу детства, с которой он встречался на протяжении 14 лет.

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Согласно сценарию, 29-летний мужчина приехал на автомобиле на встречу с друзьями и возлюбленной. В этот момент к нему подъехал мотоциклист в шлеме и "открыл огонь". Для правдоподобности были использованы пиротехнические эффекты. Каракая, изображая раненого, скрылся за машиной и облил себя красителем, имитируя кровь.

26-летняя Назлы Гюмюш, охваченная паникой, подбежала к "пострадавшему" – и оказалась перед неожиданным сюрпризом: Шакир, встав на одно колено, сделал ей предложение руки и сердца.

Однако розыгрыш оказался чересчур реалистичным. Прохожие, поверив в случившееся, вызвали полицию. Все участники постановки были доставлены в отделение для дачи объяснений, после чего отпущены.

Молодая женщина испытала несколько мгновений страха, когда ее парень неожиданно сделал ей предложение руки и сердца, но затем с волнением и радостью приняла его, сказав "Да".

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