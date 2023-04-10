Певице Индире Едильбаевой сделали предложение в Индонезии

Казахстанская певица Индира Едильбаева поделилась с подписчиками радостной новостью на странице в Instagram: во время отдыха на острове Бали ей сделали предложение руки и сердца, сообщает Zakon.kz.

Избранником исполнительницы является менеджер артистов лейбла Headliner Music и "ИНЖИР" Камалдин Камирдинов.

"Оказывается, в моменте это очень волнительно! У меня нет слов, только любовь. Я сказала "ДА", – отметила Едильбаева.

Среди тех, кто поздравил пару были Luina, НАZИМА, Мади Рымбаев, Дарья Александрова, продюсер Кейс, M'Dee и другие.

Индира Едильбаева стала известной благодаря участию в проекте "Голос Украины" в 2020 году. Ей удалось дойти до суперфинала. Она представляла команду Дана Балана.

2 марта сообщалось, что актриса и экс-солистка популярной казахстанской группы KeshYou Камшат Жолдыбаева выходит замуж.