Тысячи свечей зажгли жители Усть-Каменогорска в память о павших во Второй мировой войне

Более семи тысяч свечей одновременно зажгли устькаменогорцы у мемориала Славы павшим воинам. Так жители города отметили ежегодную акцию "Зажги свечу", сообщает Zakon.kz.

Сотни жителей Усть-Каменогорска собрались вечером 9 мая у мемориала Славы для проведения ежегодной акции "Зажги свечу". На этот раз участники одновременно зажгли 7 199 свечей, передает Аltaynews.

Организаторы акции выложили на площадке перед Вечным огнем пятиконечную звезду, в центре которой образовали из свечей цифру 78. Это стало символом 78 лет, прошедших со дня победы над фашистской Германией.





Остальные свечи, что принесли горожане с собой, они расставили вокруг Вечного огня и на Стене памяти, отмечает издание.

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