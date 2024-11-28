Смог в Усть-Каменогорске: жители задыхаются, школьники на удаленке, а экологи проверяют качество воздуха

Уже неделю устькаменогорцы буквально задыхаются. Небо над городом накрыло густое облако смога, и горожане чувствуют себя как в ловушке, сообщает Zakon.kz.

Безветрие, туман и почти полная неподвижность воздуха не только стали причиной многочисленных жалоб на здоровье, но даже, по признанию жителей, ухудшили видимость.

"Не могу дышать!"

По словам горожан, через пару минут пребывания на улице их начинает терзать кашель, першение в горле, головная боль и резь в глазах. И так на протяжении недели.

"Я просто в отчаянии. Сыну три года, он просто задыхается, как выходит на улицу. А пришлось его водить в садик, потому что с мужем работаем. Сегодня он с температурой, рвотой. Детей очень жалко, хотя сказать, что взрослые привыкли, тоже не могу. Мы тоже мучаемся. Ну сколько можно нас травить?" — спрашивает Ольга Баур.

А Раиса Наумова говорит, что такого "газа", как в городе называют НМУ (неблагоприятные метеоусловия, когда нет ветра, и вредные вещества скапливаются в атмосферном слое), даже не припомнит.

"Воздух словно потрогать можно, увидеть! Говорят, что это просто туман. Но это не туман! Мы дышим не просто грязным воздухом — мы находимся в каком-то туманном аду", — говорит Раиса Степановна.

По словам пенсионерки, даже сегодня, в солнечный день, ситуация не улучшилась.

"Утром смотрю - солнышко! Подумала, как же хорошо – туман развеет. Какой там! Еще сильнее черные пятна видно стало", — говорит Раиса Степановна.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Ранее мы писали, что из-за сложившейся ситуации в городе в 64 школах впервые сократили уроки, а на 28-29 ноября и вовсе их отменили.

В Управлении образования Усть-Каменогорска подтвердили, что в эти дни все-таки было зафиксировано ухудшение самочувствия школьников.

Однако в Управлении здравоохранения ВКО говорят, что диагнозы, связанные с химическими веществами, не подтверждены, хотя рост случаев заболеваний верхних дыхательных путей действительно есть. По словам местных медиков, большинство таких случаев классифицируются, как ОРВИ.

Как проверить предприятия

Вместе с тем экологи проводят замеры воздуха в разных частях города. Результаты оказались тревожными: зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам и сажe, а также по диоксиду серы, оксиду углерода и PM2.5. На этом фоне стала более актуальной и другая проблема – проведения проверок на предприятиях.

"Мы не можем просто так зайти на территорию предприятия для проверки. Реальную оценку дают только замеры на территории источника. Для того, чтобы зайти и сделать проверку, необходимо пройти регистрацию в органах правовой статистики и спецучетов, а чтобы это сделать, нужно основание. Основанием служит обращение физических и юридических лиц по конкретным фактам загрязнения в отношении конкретного субъекта с предоставлением подтверждающего материала", — отметил руководитель Департамента экологии Восточно-Казахстанской области Азамат Тауырбеков.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Экологи продолжают фиксировать опасные уровни загрязнения, и горожане с тревогой ожидают, когда ситуация наконец улучшится. Но пока они остаются в облаке смога, который никак не рассеивается. Тем временем синоптики сообщают, что неблагоприятные метеоусловия в городе сохранятся до конца ноября.