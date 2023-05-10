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Вооруженного наркодилера задержали в Атырау

Вооруженного наркодилера задержали в Атырау Фото: Zakon.kz
Сотрудники полиции Атырау задержали местного жителя за распространение синтетических наркотиков. При себе у мужчины был пистолет, сообщает Zakon.kz.

Восьмого мая вечером сотрудники управления по противодействию наркопреступности на одной из улиц города задержали 30-летнего мужчину. При обыске у него нашли пистолет и четыре пакетика с порошком, который оказался синтетическим наркотиком, передает ATPress со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Атырауской области.

"Во время обыска по постоянному адресу были изъяты порошок, упакованный в политиленовый пакет, и высушенное на кухне растение наркотического происхождения. Назначена экспертиза изъятых веществ". Пресс-служба ДП региона

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. В полиции начали расследовать дело по статье "Незаконные хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере", часть 3 статьи 297 УК РК.

Ранее стало известно, что пятого мая в Костанае задержан сотрудник полиции за распространение синтетических наркотиков. Подробности дела в интересах расследования разглашению не подлежат.

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