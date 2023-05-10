Асфальт сам себя не положит: какие существуют проблемы в автодорожной отрасли Казахстана

В Алматы вновь объявили о ремонте дорожного полотна на нескольких улицах. Zakon.kz выяснил, как и на каких участках проведен ремонт дорог, а также узнал, какие задачи стоят перед дорожной отраслью страны.

Состояние автомобильных дорог и улиц в населенных пунктах страны регулярно подвергается критике со стороны водителей и общественности. Неоднократно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на их неудовлетворительном состоянии. Специалисты ежегодно совершают средний ремонт дорог на определенных участках улиц согласно плану.

В этом году средний ремонт затронет 230 улиц в Алматы протяженностью более 200 километров. Также власти планируют отремонтировать остановочные комплексы. На эти цели из городского бюджета выделено 20 млрд тенге.

Средним ремонтом принято считать работы по замене или обновлению покрытия автомобильной дороги. Проводится он один раз в несколько лет, как правило, не на всей дороге, а на отдельных ее участках.

Как рассказали Zakon.kz в Управлении городской мобильности Алматы, план среднего ремонта составляется по итогам обследований дорог специалистами управления. При формировании списка рассматриваются заявки районных акиматов и предписания Управления административной полиции ДП.

Проводятся лабораторные исследования для определения состояния дорожного полотна. При этом занимается этим организация, которая имеет соответствующую лицензию.

Состояние дорог – один из главных показателей развития страны. От качества дорожной сети зависит благополучие как городов, отдельных регионов, так и страны в целом. Всего в Алматы протяженность улично-дорожной сети составляет 3096,8 км.

По данным Управления городской мобильности города Алматы, в этом году специалисты планируют увеличить долю автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 89%, а к 2025 году – до 95%. К слову, в 2022 году она соответствовала 86%.

Как следствие плохого состояния дорог возрастает себестоимость автомобильных перевозок. Это отрицательно сказывается на экономике страны. Кроме того, эти проблемы влекут за собой большую аварийность, часто приводящую к человеческим жертвам.

В этом году отремонтируют несколько магистральных улиц:

1) Проспект Аль-Фараби от транспортной развязки Достык – Аль-Фараби до транспортной развязки Торайгырова – Аль-Фараби c ремонтом разворотных тоннелей близ ТРЦ Esentai Mall;

2) проспект Абая от улицы Тлендиева до проспекта Достык;

3) улицу Тлендиева от улицы Сатпаева до проспекта Райымбека;

4) улица Байзакова от улицы Тимирязева до проспекта Райымбека;

5) улицу Тургута Озала от улицы Сатпаева до улицы Толе би;

6) улицу Саина от улицы вдоль БАКа до улицы Монке би;

7) улицу Толе би от улицы Байтурсынова до проспекта Назарбаева;

8) улицу Манаса от улицы Сатпаева до улицы Жамбыла;

9) улицу Шаляпина от улицы Берегового до улицы Ашимова;

10) проспект Сейфуллина от проспекта Рыскулова до железнодорожного вокзала Алматы-1.

Фото: Zakon.kz

По плану намечена реконструкция ул. Толе би, несмотря на то, что в 2022 году уже производились работы на этой улице и велась закатка дорожного полотна.

Специалисты Управления городской мобильности пояснили, что в прошлом году по улице Толе би капитальный ремонт дорожного покрытия не проводился. Шли работы по устранению последствий физического износа магистрали. А ликвидация повреждений проезжей части автомобильной дороги проводилась лишь на небольшом участке автодороги.

"На участке от улицы Кунаева до улицы Калдаякова проводились работы по реконструкции инженерных сетей Управлением энергетики и водоснабжения Алматы, и на сегодняшний день участок находится на гарантии. Управлением городской мобильности в 2021 году проводился средний ремонт дорожного покрытия улицы Толе би от улицы Байтурсынова до улицы Яссауи", – ответили в управлении.

В ведомстве уточнили, что в план дорожных работ 2023 года включен средний ремонт участка улицы Толе би от улицы Байтурсынова до проспекта Назарбаева протяженностью 1,6 км.

Отмечается, что предыдущий ремонт дорожного покрытия данного участка проводился в 2010 году, что превышает межремонтный срок службы почти в два раза.

Стоит учесть, что на некоторых улицах во время ремонта применяется экспериментальное покрытие для лучшей износостойкости. В 2022 году одна из ведущих научно-исследовательских организаций в Казахстане совместно с центром экспертизы и алматинскими производственными компаниями повысили качество асфальтобетонной смеси за счет применения полимерных добавок для снижения колееобразования на дорожном покрытии, в частности, по "автобусным" полосам.

"Данная смесь использовалась во время ремонта в экспериментальных целях на автобусных полосах по ул. Гоголя. Уложенная смесь с применением полимера по экспериментальным участкам находится под наблюдением технического надзора, экспертных организаций ТОО "Сапа-Инжиниринг" и РГП "Национальный центр качества дорожных активов г. Алматы". С момента использования асфальтобетона с применением полимера результаты промежуточных исследований текущего года показали их стойкость к колееобразованию". Управление городской мобильности города Алматы

Кроме того, работы по восстановлению дорожного покрытия будут проводиться с соблюдением всех нормативов и стандартов, указанных в законодательстве Казахстана.

Так, по поручению акима Алматы для предотвращения просадки люков в прошлом году в тестовом режиме в городе установили 25 "плавающих" люков с бетонным основанием.

Особенностью "плавающего" люка является его установка на саму конструкцию дороги, а не на бетонное колодезное кольцо. Благодаря этому последнее не разрушается, также нет просадки вокруг люка.

"Начато применение асфальтобетонного покрытия с полимерными добавками, которые показали свою прочность и выдержали нагрузки. В текущем году планируется установка таких люков на всех ремонтируемых участках", – рассказали в Управлении городской мобильности.

Также запланирована замена бордюров и арыков на тех улицах, где будет осуществляться ремонт покрытия в случае, если это необходимо.

"При проведении среднего ремонта, при наличии существующей арычной сети и бортовых камней производится частичная замена дефектных лотков и бортовых камней на всех запланированных улицах", – пояснили в ведомстве.

Но специалисты заверили, что это не станет помехой для городского движения, так как основная часть работ будет выполняться в ночное время, когда снижается интенсивность потока автомобилей. В дневное время во избежание заторов на дорогах работы проводятся с частичным перекрытием.

"В целях сохранения пропускной способности транспортного потока средний ремонт дорожного покрытия улиц будет проводиться с частичным перекрытием ремонтируемых участков. Кроме того, для возможности корректировки маршрутов и во избежание заторов на дорогах города перед началом работ в СМИ заранее выдается информация о перекрываемых участках", – объяснили специалисты ведомства.

Но независимые эксперты не так оптимистично настроены. По мнению главы Ассоциации безопасности дорожного движения "Общая дорога" Алексея Алексеева, в стране всего несколько направлений обеспечено качественными дорогами.

"Элементарные вещи: сеть первоклассных дорог открывает транзит, развивает торговлю, привлекает путешественников. Сеть плохих дорог, как в Казахстане, привлекает только энтузиастов и тех, кто вынужден по ним ехать. Стыдно, что главная трасса страны Алматы – Астана так и не построена. Да, строительство идет, но очень медленно. Строится трасса Талдыкорган – Усть-Каменогорск. Строится дорога на Алаколь. Но все очень медленно и местами уже нуждается в ремонте". Алексей Алексеев

По его мнению, самое удручающее в том, что отрасль идет на полумеры, и в Казахстане занимаются строительством обычной дороги образца прошлого века, тогда как весь цивилизованный мир давно построил дороги с разделителем.

"У нас есть такие автодороги. Общим числом около 3000 км. Но это капля в море, хоть и приятная капля. Выходит, через 10 лет нам придется снова перестраивать новые дороги. Мне непонятно одно – мир давно придумал совершенные технологии. Почему Казахстан их не использует? Напрашивается только один ответ: коррупция и откаты. На наших дорогах зарабатывают левые деньги, основная часть разворовывается, поэтому мы получаем некачественное строительство". Алексей Алексеев

Эксперт заметил, что некачественное покрытие уже через год нуждается в ремонте, что выгодно строителям. Не везде они дают гарантию, которую поддерживают.

"На мой взгляд, проблема еще и в том, что разные участки дорог строят разные подрядчики, в зависимости от того, кто выиграл тендер на данном отрезке. В результате мы получаем хаотичное строительство – "пятнами", с разным качеством и разным подходом". Алексей Алексеев

Алексеев подчеркнул, что у казахстанских дорог нет хозяина. Нет архитектора, министра дорог, который на долгосрочной основе заботился бы о развитии дорог в стране.

"Нужна одна мощная организация, отвечающая за строительство, а не десятки мелких. Исправить ситуацию также может создание независимой комиссии по инспектированию дорог. Все это требует решений на самом верху власти", – заключил спикер.

Дороги в Казахстане – тема болезненная. Качество дорожных полотен, что в городе, что на трассах, регулярно вызывает недовольство казахстанских водителей. Тем не менее денег на ремонт выделяют все больше, а перестилают асфальт на определенных улицах Алматы с завидной регулярностью. На других же дорогах, например, в спальных районах, ремонта дорог ждут по много лет.