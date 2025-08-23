В Астане до 6 сентября частично перекроют участок улицы Герцена

Фото: Zakon.kz

Движение будет ограничено в связи с проведением ремонта дорожного полотна на участке от улице Дуйсенбаева до улицы Карбышева, сообщает Zakon. kz.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств на месте установят временные дорожные знаки и указатели. "Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения", – сообщает Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @dorogi_transport_astana Ранее сообщалось, что в Астане продолжают ремонтировать дорожное полотно по улице Сыганак.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: