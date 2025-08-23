#АЭС в Казахстане
Общество

В Астане до 6 сентября частично перекроют участок улицы Герцена

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 11:46 Фото: Zakon.kz
Движение будет ограничено в связи с проведением ремонта дорожного полотна на участке от улице Дуйсенбаева до улицы Карбышева, сообщает Zakon. kz.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств на месте установят временные дорожные знаки и указатели.

"Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения", – сообщает Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

Ранее сообщалось, что в Астане продолжают ремонтировать дорожное полотно по улице Сыганак.

Николай Ежелев
Николай Ежелев
