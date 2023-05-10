Спецоперация прошла в Алматы

В Алматы прошла спецоперация на пересечении проспекта Достык и улицы Оспанова, сообщает Zakon.kz.

Cпецоперация проведена в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 291 УК РК по факту хищения оружия.

"В дальнейшем при проведении санкционированного обыска по месту жительства фигуранта в сарае обнаружены боевой автомат АК-74 и мелкокалиберное нарезное ружье ТОЗ-17. Специальная экспертиза установит истинную принадлежность и происхождение этого оружия", – рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.





Фото: polisia.kz

Вместе с тем почти параллельно был задержан гражданин М., 1970 года рождения, который продал гражданину А. наркотик. У него тоже был проведен обыск.



"В результате изъяты полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом и записи с датами, именами и суммами денежных средств", – сообщили в ДП Алматы.

Ранее в Алматы прошла спецоперация. Была задержана группа интернет-мошенников.