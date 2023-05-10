Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Спецоперация прошла в Алматы

Спецоперация прошла в Алматы Фото: polisia.kz
В Алматы прошла спецоперация на пересечении проспекта Достык и улицы Оспанова, сообщает Zakon.kz.

Cпецоперация проведена в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 291 УК РК по факту хищения оружия. 

"В дальнейшем при проведении санкционированного обыска по месту жительства фигуранта в сарае обнаружены боевой автомат АК-74 и мелкокалиберное нарезное ружье ТОЗ-17. Специальная экспертиза установит истинную принадлежность и происхождение этого оружия", – рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.


оружие

Фото: polisia.kz

Вместе с тем почти параллельно был задержан гражданин М., 1970 года рождения, который продал гражданину А. наркотик. У него тоже был проведен обыск.

 "В результате изъяты полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом и записи с датами, именами и суммами денежных средств", – сообщили в ДП Алматы. 

Ранее в Алматы прошла спецоперация. Была задержана группа интернет-мошенников.

Читайте также

В Алматинской области насмерть отравились отец и четверо детей

Главное к утру: Токаев переговорил с Путиным, гибель марафонца и попытка подросткового суицида

Вооруженного наркодилера задержали в Атырау

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев вылетел из России в Казахстан
Токаев вылетел из России в Казахстан
Абдыгали Каймолдин
Токаев присвоил звание "Халық қаһарманы" Абдыгали Каймолдину: что о нем известно
Фигурист Роман Костомаров обратился к своим подписчикам и фанатам
Фигурист Роман Костомаров обратился к своим подписчикам и фанатам
цветение
Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 мая
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления