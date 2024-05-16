Поножовщина произошла в Алматы
Фото: pixabay
В Алматы на пересечении улиц Абая и Достык произошла поножовщина, сообщает Zakon.kz.
В Казнете 16 мая распространилось видео с места проишествия, на котором на асфальте видны пятна крови.
Также на кадрах один из очевидцев рассказал подробности.
По его словам, они с другом сидели на лавочке. К ним подошли двое мужчин. Началась словесная перепалка. Затем один из мужчин нанес в шею его другу удар ножом.
Эту ситуацию прокомментировали Zakon.kz в полиции Алматы.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Принимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых", – сообщили в Департаменте полиции.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Около частного детского сада "Дарын" в Актау 28 января произошла поножовщина. Драка началась между тремя мужчинами, один из них ударил ножом другого, третий пытался их разнять. Одного человека госпитализировали.
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