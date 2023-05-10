Почему самокатчикам не могут запретить ездить по дорогам Казахстана

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов ответил на вопрос, почему самокатчикам пока не запретят движение по проезжей части, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса 10 мая он отметил, что в последнее время повысилось число ДТП с участием водителей мопедов, самокатов, "поэтому пришло время их правового регулирования".

"У нас принцип "что не запрещено законом, то разрешено", поэтому кое-какие ограничения в целях обеспечения безопасности пешеходов, самих самокатчиков и мопедистов (рассматриваются. – Прим. ред.), принимаются нормативно-правовые акты. К сожалению, инфраструктура Казахстана сегодня не позволяет (ездить только по тротуарам. – Прим. ред.) – у нас только 500 км велосипедных дорожек. Поэтому предложено решение по правой части, если ему есть 18 лет и он имеет водительское удостоверение, только тогда ему можно будет с учетом шлема и светоотражающих знаков передвигаться по правой части дорожного движения". Марат Ахметжанов

Вопрос о присвоении самокатам госномеров сегодня не стоит.

"Сегодня этот вопрос не рассматривается, но в последующем будем смотреть, потому что здесь не только по самокатам рассматривается – здесь по мопедам и велосипедам тоже рассматривается". Марат Ахметжанов

Ранее сообщалось, что водителей электросамокатов обяжут иметь права и носить шлемы.