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Общество

В каком городе Казахстана больше всего самокатчиков-нарушителей

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 19:58 Фото: Zakon.kz
И.о. министра внутренних дел Санжар Адилов МВД рассказал, в каком городе зафиксировали больше всего нарушений со стороны самокатчиков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов озвучил актуальную статистику.

С начала 2025 года со стороны самокатчиков выявлено 1386 нарушений. Нарушение ПДД по статье 620 КоАП РК – 1378. Нарушение ПДД по статье 615 КоАП РК – 3. По всем нарушителям приняты меры", – отметил он на запрос издания. 

Лидирует по числу нарушений Алматы – 1326 фактов.

"С начала года одно ДТП с участием самоката произошло в Алматы", – добавил Адилов.

Также он сообщил, что с участием мопедов произошло 35 ДТП. Из них 10 ДТП по вине мопедистов.

"С 5 апреля 2025 года со стороны водителей мопедов выявлено 1153 нарушения. По нарушителям лидирует город Алматы – 404 факта. На втором – Туркестанская область – 159 фактов. На третьем месте – город Астана – 107 фактов", – подчеркнул спикер.

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят ввести госномера для самокатов и велосипедов.

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Мадина Мамырханова
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