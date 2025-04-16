В каком городе Казахстана больше всего самокатчиков-нарушителей

И.о. министра внутренних дел Санжар Адилов МВД рассказал, в каком городе зафиксировали больше всего нарушений со стороны самокатчиков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов озвучил актуальную статистику.

С начала 2025 года со стороны самокатчиков выявлено 1386 нарушений. Нарушение ПДД по статье 620 КоАП РК – 1378. Нарушение ПДД по статье 615 КоАП РК – 3. По всем нарушителям приняты меры", – отметил он на запрос издания.

Лидирует по числу нарушений Алматы – 1326 фактов.

"С начала года одно ДТП с участием самоката произошло в Алматы", – добавил Адилов.

Также он сообщил, что с участием мопедов произошло 35 ДТП. Из них 10 ДТП по вине мопедистов.

"С 5 апреля 2025 года со стороны водителей мопедов выявлено 1153 нарушения. По нарушителям лидирует город Алматы – 404 факта. На втором – Туркестанская область – 159 фактов. На третьем месте – город Астана – 107 фактов", – подчеркнул спикер.

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят ввести госномера для самокатов и велосипедов.