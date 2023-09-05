Марат Ахметжанов возглавил Акмолинскую область

Бывший глава МВД Марат Ахметжанов стал акимом Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ о назначении опубликован на сайте Акорды 5 сентября 2023 года.

"Назначить Ахметжанова Марата Муратовича акимом Акмолинской области", – говорится в официальном сообщении.

Пост акима Акмолинской области с марта 2019 года занимал Ермек Маржикпаев, которого глава государства 3 сентября назначил министром туризма и спорта РК.

Марат Ахметжанов родился в 1964 году в Жезказганской области.

Трудовую деятельность начал в 1991 году стажером, затем следователем прокуратуры Темиртау.

1993-1996 гг. – старший следователь по особо важным делам Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, начальник отдела региональных следователей Управления по расследованию особо опасных преступлений Генпрокуратуры.

1996-1997 гг. – начальник отдела Управления по расследованию особо опасных преступлений, начальник Управления расследований Военно-следственного департамента Государственного следственного комитета.

1997-1998 гг. – начальник Управления расследования Военно-следственного департамента МВД РК.

1998-2001 гг. – заместитель директора департамента расследований и заместитель председателя Комитета по исполнению судебных постановлений МЮ РК.

2001-2003 гг. – начальник Департамента по надзору за законностью в органах следствия и дознания Генеральной прокуратуры.

2003-2006 гг. – прокурор Павлодарской области.

2006-2009 гг. – прокурор Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская область).

2009-2012 гг. – председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

2012-2014 гг. – заместитель председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

2014-2016 гг. – руководитель Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Атырауской области, руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области.

2016-2021 гг. – заместитель генерального прокурора Казахстана.

С 2021 по 2022 год являлся председателем Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

25 февраля 2022 года указом президента назначен министром внутренних дел Казахстана.

3 апреля 2023 года указом президента переназначен министром внутренних дел.

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