Прокуроры обещают снижение стоимости железнодорожных билетов в Казахстане

Главная транспортная прокуратура изучила приказ, который определяет предельные уровни тарифов на пассажироперевозки, сообщает Zakon.kz.

Прокуроры установили, что в методику неправомерно включили формулу по определению стоимости проезда по принципу динамического ценообразования, которая фактически могла привести к удорожанию цен на проездной документ.



21 февраля на этот нормативный акт прокуроры принесли протест в Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Протест удовлетворили в полном объеме.

"На сегодня применение динамического ценообразования при продаже железнодорожных билетов приостановлено, проект приказа об исключении этой нормы находится на стадии согласования с уполномоченными органами". пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

Прокуроры отметили, что поправки позволят существенно снизить стоимость проезда пассажиров в поездах и установить фиксированную цену билетов.

Ранее сообщалось, что цены на авиаперелеты повысились в Казахстане. 5 апреля вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Ыдырысов рассказал, из чего складывается цена на авиабилеты, и почему они сегодня обходятся недешево казахстанцам.