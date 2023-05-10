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Прокуроры обещают снижение стоимости железнодорожных билетов в Казахстане

билеты на ж/д Фото: rail-news.kz
Главная транспортная прокуратура изучила приказ, который определяет предельные уровни тарифов на пассажироперевозки, сообщает Zakon.kz.

Прокуроры установили, что в методику неправомерно включили формулу по определению стоимости проезда по принципу динамического ценообразования, которая фактически могла привести к удорожанию цен на проездной документ.

21 февраля на этот нормативный акт прокуроры принесли протест в Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Протест удовлетворили в полном объеме.

"На сегодня применение динамического ценообразования при продаже железнодорожных билетов приостановлено, проект приказа об исключении этой нормы находится на стадии согласования с уполномоченными органами".пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

Прокуроры отметили, что поправки позволят существенно снизить стоимость проезда пассажиров в поездах и установить фиксированную цену билетов.

Ранее сообщалось, что цены на авиаперелеты повысились в Казахстане. 5 апреля вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Ыдырысов рассказал, из чего складывается цена на авиабилеты, и почему они сегодня обходятся недешево казахстанцам. 

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