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Право

Билет есть, а места нет: новый штраф появился в Казахстане

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 11:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане вводится ответственность за овербукинг. Об этом 17 апреля 2025 года заявили в Главной транспортной прокуратуре (ГТП) РК, сообщает Zakon.kz.

Овербукинг – практика продажи большего числа авиабилетов, чем количество мест в самолете – остается актуальной во многих странах. Крупные международные авиакомпании продают больше билетов, чем мест в самолете, рассчитывая на неявку пассажиров. Однако на деле это часто приводит к проблемам: если все клиенты прибывают на рейс, некоторым из них попросту отказывают в посадке.

По данным надзорного органа, в Казахстане последние два года эта практика также использовалась некоторыми авиаперевозчиками, особенно на популярных маршрутах, а также в праздничные и выходные дни.

"Пассажиры, имея на руках оплаченные билеты, сталкивались с отказом в посадке и вынуждены были искать альтернативные варианты. Недовольство общества росло, и проблема требовала срочного решения. Стоить отметить, что ответственность за непредоставление места на борту при наличии билета была предусмотрена только для международных рейсов".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры РК

По предложению прокуратуры Мажилисом Парламента рассмотрен вопрос внесения изменений в Кодекс РК об административных правонарушениях, расширив сферу действия ответственности и на внутренние рейсы.

"Теперь за нарушение правил внутренних перевозок пассажиров, багажа и грузов на внутренних рейсах предусмотрена административная ответственность. Согласно новой норме, авиаперевозчик может быть оштрафован на 50 МРП (196 600 тенге. – Прим. ред.) Принятые меры позволят усилить контроль за деятельностью авиакомпаний и защитить права пассажиров, исключив случаи отказа в посадке из-за продажи билетов сверх установленной нормы".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры РК

В августе 2024 года неприятный инцидент произошел с казахстанской семьей – 12-летнюю девочку, летевшую домой из США через Астану в Уральск, не посадили в самолет. В итоге ее сестра с группой улетела, а она осталась в аэропорту. Позднее стало известно, что авиакомпанию FlyArystan привлекут к ответственности.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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