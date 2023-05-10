Отец и четверо детей насмерть отравились в Алматинской области: в полиции назвали причину

4 мая в селе Кольащы Алматинской области погибли пять членов семьи: отец и четверо детей. В пресс-службе полиции Zakon.kz озвучили предварительную причину их смерти.

По данным областной полиции, данный факт незамедлительно зарегистрирован в полиции.

"Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проводятся все необходимые следственные действия с назначением судебно-медицинской экспертизы. Отметим, что для полноты расследования на место была вызвана исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС, газовая служба и СЭС Алматинской области". Пресс-служба ДП Алматинской области

Также отмечено, что окончательное решение будет принято по результатам назначенных экспертных проверок.

"По предварительным данным, пострадавшие отравились угарным газом". Пресс-служба ДП Алматинской области

Ранее в ДЧС отмечали, что погибли мужчина 1984 года рождения (отец) и четверо детей (дочь 2010 года рождения и сыновья 2008, 2013, 2018 годов рождения). Женщина 1985 года рождения (мать) госпитализирована.

На сегодняшний день ее состояние стабильное, с нею работают психологи.

В областном управлении здравоохранения сообщили, что пациентка готовится на перевод в отделение.

"Диагноз: Тяжелое отравление неизвестным веществом. На фоне проводимого лечения состояние в динамике с улучшением. Дыхание самостоятельное", – уточнили врачи.