Казахстан и Китай будут обмениваться информацией о гражданах

Подготовлен проект Соглашения между правительствами Казахстана и Китая об обмене информацией в отношении граждан государств, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что стороны осуществляют сотрудничество по следующим основным направлениям:

Количество безвизовых въездов и выездов, а также выданных виз гражданам государств по целям пребывания на территории государств сторон. Предоставление сведений о гражданах государства одной стороны, принятых или восстановленных в гражданстве государства другой стороны. Прием в гражданство государств должен соответствовать законодательству государств. Взаимообмен сведениями о гражданах государств сторон, которые сменили свое гражданство до вступления в силу настоящего соглашения, для защиты интересов граждан государств обеих сторон.

Предусматривается, что компетентные органы направляют такие сведения по дипломатическим каналам в течение 6 месяцев после вступления в силу соглашения. При получении списков граждан стороны в течение двух месяцев направляют по лицам информацию о наличии либо прекращении своего прежнего гражданства в соответствии с законодательством.

Также стороны информируют друг друга в отношении граждан государства другой стороны, нарушивших правила въезда, пребывания и выезда.

Информация о гражданах, которой обмениваются стороны, включает: фамилию, имя, отчество (в русском и латинском написании), пол, дату рождения, место рождения, гражданство, серию, номер, дату выдачи, орган, выдавший соответствующий документ, национальность, фотографию.

Также оговаривается, что каждая из сторон имеет право временно приостановить действие соглашения полностью или частично в целях обеспечения национальной безопасности государства, сохранения общественного порядка или охраны здоровья населения.



О принятии или отмене таких мер стороны должны заблаговременно, но не позднее чем за 72 часа с момента принятия такого решения, сообщать друг другу по дипломатическим каналам.

О возобновлении некоторых или всех положений документа стороны также договариваются по дипломатическим каналам.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения.

Ранее был подготовлен проект постановления правительства "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований".

Соглашение предусматривает, что граждане обоих государств освобождаются от визовых требований для осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей (заключение контрактов, переговоры, оказание консультационных услуг и другие деловые цели) для однократного или многократного въезда, выезда, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.