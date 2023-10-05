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Законодательство РК

Казахстан и Китай будут сообща бороться с двойным гражданством

Казахстан и Китай будут сообща бороться с двойным гражданством Фото: gov.kz
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 5 октября 2023 года ратифицировали соглашение между правительствами Казахстана и КНР об обмене информацией в отношении граждан государств, в том числе по двойному гражданству. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает Zakon.kz.

Депутат Мурат Кадырбек отметил, что соглашение подписано министрами иностранных дел РК и КНР 17 мая 2023 года в городе Сиань в ходе визита главы государства в КНР.

По его словам, в рамках соглашения определены формы сотрудничества по взаимообмену сведениями по следующим направлениям:

  • количество безвизовых въездов, а также выданных виз гражданам государств сторон по целям пребывания на территории государств сторон;
  • предоставление одной стороной сведений о гражданах другой стороны, принятых или восстановленных в гражданстве своего государства;
  • взаимообмен сведениями о гражданах государств сторон, которые сменили свое гражданство до вступления в силу Соглашения;
  • информирование в отношении граждан государства другой стороны, нарушивших правила въезда, пребывания и выезда.
"Соглашением предусмотрен отказ в исполнении запросов в случаях угрозы суверенитету, безопасности, противоречии законодательству или международным обязательствам государства. Ожидаемыми результатами закона являются создание правовой основы для сотрудничества между компетентными органами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики в области миграции и противодействия двойному гражданству", – сказано в заключении профильного комитета Сената.

Позже в кулуарах Сената заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха сообщил, что Казахстан будет предоставлять Китаю информацию о гражданах, которые въехали, которые получили визы, которые нарушили законодательство, и о тех гражданах, которые получили гражданство Казахстана.

Эти сведения, по его словам, будут поступать через закрытые дипломатические каналы раз в квартал.

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