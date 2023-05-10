Депутат высказался об антигуманном поведении очевидцев происшествий

Депутат Ерболат Сатыбалдин на пленарном заседании Мажилиса 10 мая высказался об инциденте с автобусом в Шымкенте. Он назвал антигуманным поведение людей, которые снимали и выложили в соцсети кадры с погибшими, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерболат Сатыбалдин напомнил, что в прошлом месяце в Шымкенте был инцидент с автобусом, который сбил людей, стоявших на обочине дороги.

"Несколько людей погибли, но многие сделали видеосъемку. Тех людей, которые лежали, умерли, снимали на видео и распространяли в соцсетях. Это очень антигуманно. Как можно предотвратить такие случаи?" – поинтересовался он.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха сообщил, что в данном случае ситуация такая: водитель на конечной остановке оставил автобус и вышел по своим делам, и автобус покатился.

"Мы возбудили уголовное дело, выясняем причину – либо это халатность самого водителя, который не поставил на ручной тормоз, либо это техническая неисправность. По сути, это или несчастный случай, или преступная халатность", – заявил он.

При этом он отметил, что законами страны не запрещается снимать произошедшее на свои смартфоны.



"По большому счету, это нигде не регламентировано, и эти вещи, конечно, травмируют родных, но на сегодня у нас нет законодательного основания запретить видеосъемку. Наверное, этот вопрос требует дальнейшего изучения", – добавил вице-министр.

8 апреля, около 18:30, на перекрестке двух улиц возле торгового дома "Метро" автобус, оставшийся без управления водителя, выехал на встречный маршрут и сбил 6 человек, стоявших на пешеходной дорожке в Шымкенте.

Тогда погибли 5 человек.

