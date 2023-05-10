Трехлетний ребенок упал в туалет и погиб в Актюбинской области

3 мая в Шалкаре Актюбинской области произошел несчастный случай: в результате падения в уличный туалет скончался трехлетний малыш, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в региональной полиции, ребенка вытащил родственник. Пострадавшего санавиацией доставили в областную детскую больницу, но спустя несколько дней мальчик скончался.

По данным издания "Диапазон", ребенка повел в туалет старший из детей. Был сильный ветер, и порывом захлопнуло дверь туалета: малыш провалился в яму.

Также отмечено, что мама малыша находилась на лечении в больнице, отец был на работе. Ребенок оставался дома под присмотром родственников.

"Тем не менее, в отношении родителей начали уголовное дело по ст. 141 "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей", пояснили в полиции.

Ранее сообщалось, что двухлетний малыш выпал из окна на седьмом этаже в одном из районов Караганды. Он скончался на месте.