Ребенок провалился в уличный туалет в Туркестанской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

На пульт 112 поступило сообщение о том, что в селе Акниет Туркестанской области трехлетний ребенок упал в уличный туалет частного дома и не может самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия были направлены силы и средства оперативно-спасательного отряда МЧС, которые вытащили ребенка и передали службе 103. МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра даже на короткое время! Ранее сообщалось, что новорожденных близнецов эвакуировали на вертолете в ВКО.

