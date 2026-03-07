#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Происшествия

Ребенок провалился в уличный туалет в Туркестанской области

малыш провалился в уличный туалет в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 20:50 Фото: пресс-служба МЧС РК
На пульт 112 поступило сообщение о том, что в селе Акниет Туркестанской области трехлетний ребенок упал в уличный туалет частного дома и не может самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия были направлены силы и средства оперативно-спасательного отряда МЧС, которые вытащили ребенка и передали службе 103.

МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра даже на короткое время!

Ранее сообщалось, что новорожденных близнецов эвакуировали на вертолете в ВКО.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Туркестанской области годовалый ребенок провалился в уличный туалет
00:37, 23 декабря 2023
В Туркестанской области годовалый ребенок провалился в уличный туалет
Крохотного щенка, провалившегося в уличный туалет, спасли в Уральске
08:05, 13 декабря 2024
Крохотного щенка, провалившегося в уличный туалет, спасли в Уральске
Мощный пожар частично обрушил кровлю на складе в Туркестанской области
22:30, 24 августа 2025
Мощный пожар частично обрушил кровлю на складе в Туркестанской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Противостояние Узбекистаном: молодые звезды казахского бокса узнали соперников на топ-турнире
20:28, Сегодня
Противостояние Узбекистаном: молодые звезды казахского бокса узнали соперников на топ-турнире
Казахстанец победил американца на турнире Даны Уайта в США
20:03, Сегодня
Казахстанец победил американца на турнире Даны Уайта в США
"Барыс" прервал серию из пяти поражений, победив "Шанхайских Драконов" в Китае
19:25, Сегодня
"Барыс" прервал серию из пяти поражений, победив "Шанхайских Драконов" в Китае
Луиш Нани стал одним из авторов сенсации в первом туре КПЛ-2026
19:14, Сегодня
Луиш Нани стал одним из авторов сенсации в первом туре КПЛ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: