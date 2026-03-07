Ребенок провалился в уличный туалет в Туркестанской области
На пульт 112 поступило сообщение о том, что в селе Акниет Туркестанской области трехлетний ребенок упал в уличный туалет частного дома и не может самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия были направлены силы и средства оперативно-спасательного отряда МЧС, которые вытащили ребенка и передали службе 103.
МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра даже на короткое время!
