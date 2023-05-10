Депутат раскритиковала систему ОСМС

Депутат Гульдара Нурумова на пленарном заседании палаты 10 мая раскритиковала систему обязательного социального медицинского страхования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Гульдара Нурумова в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова заявила, что внедрение ОСМС не привело к финансовой стабилизации и качественным сдвигам в системе здравоохранения.

"Доля совокупных расходов Казахстана на здравоохранение составляет 3.3 % от ВВП страны, что в два раза меньше от рекомендуемых ВОЗ (6% от ВВП). В рейтинге стран мира по уровню расходов на медицину Казахстан находится на 174 месте из 189. Тогда как Армения занимает 17 место с 10,4% от ВВП, Грузия – 58 место с 7,6%, Узбекистан – 93 место с 6,4%. Согласно индексу здравоохранения (HealthCareIndex) Казахстан в 2020 году спустился с 78-го на 86-е место из 106 стран", – отметила депутат.

По ее словам, отрицательная динамика напрямую связана с уровнем государственных расходов на систему здравоохранения.

"На протяжении всего 2022 года неоднократно поднимался проблемный вопрос недофинансирования медицинских организаций. И, как мы видим, на сегодняшний день он так и не нашел нужного решения. Третий год подряд – 2021, 2022 и теперь 2023 год, систематически допускается недооценка реальной ситуации с финансированием медицинских организаций, что уже привело к огромным кредиторским задолженностям. Это не просто проблемный вопрос – это катастрофа", – добавила Гульдара Нурумова.

Она считает, что недостаточный бюджет прямым образом способствует ограничению доступности медицинской помощи, снижению качества оказываемых услуг населению и возможному банкротству медицинских организаций.







Депутат предлагает отменить применение "линейных шкал" как противоречащие Кодексу и законодательству об ОСМС, а контроль качества медуслуг с установлением штрафных санкций возложить на госорган – Комитет качества медуслуг.



