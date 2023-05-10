Размер "таксы" при воровстве бюджетных денег назвал депутат

Депутат Мажилиса Нурлан Ауесбаев, зачитывая запрос на имя премьер-министра, проследил тенденцию при воровстве бюджетных денег и даже назвал определенную "таксу", сообщает Zakon.kz.

Нурлан Ауесбаев отметил, что для многих, коррупция – это что-то эфемерное, просто сам факт передачи денег за определенные услуги должностному лицу. Однако объективно коррупция, по его словам, это разрушающаяся школа, больница, жилой комплекс, дороги, некачественные, недоделанные или вообще отсутствующие объекты социальной инфраструктуры.

"Последние случаи взбудоражили граждан Казахстана. Бухгалтер в Талдыкоргане обогатилась за счет разворовывания бюджета на 2 млрд тенге и еще обнаружили 14 квартир. В Алматы по проекту Art Sport также из выделенных 20 млрд тенге украли около 2 млрд. Сейчас такая такса в 2 млрд при воровстве бюджетных денег?" Нурлан Ауесбаев

В качестве другого примера он привел то, что акимат Астаны выделил свыше 100 объектов, которые были построены с нарушениями технологий, некачественно. Это депутат назвал фактом, выходящим из ряда вон, когда чиновник сам буквально признается, что комиссия приняла дома, построенные с нарушениями технологий, не подведенными инженерными сетями.



"Или к концу года в поликлиниках не бывает бесплатных медицинских препаратов. Хотя все подсчитано и все пациенты на учете. Куда это все девается? И таких примеров очень много! Но надо понимать, что на самом деле коррупция ворует не деньги у нас с вами, коррупция ворует время и будущее. Причем достойное будущее у наших с вами детей. Разве справедливо, когда за хищение миллиардов человек получает 6 лет, а после выходит по УДО через три года. А человек, занимающийся журналисткой деятельностью, может получить 9 лет? Более того, многие же еще не стесняются демонстрировать роскошь, которой они окружены. Это плевок в народ! Коррупционер – наш общий враг!" Нурлан Ауесбаев

Казахстанские программы по борьбе с коррупцией регулярно прокламируются, но отчета по ним депутат так и не увидел.

"Пока наши чиновники будут вести себя как хозяева, а не как слуги народа, ни о каких успешных реформах и речи быть не может!" Нурлан Ауесбаев

Депутаты фракции ОСДП требуют:

ежегодно представлять отчет об исполнении программ по борьбе с коррупцией перед Мажилисом Парламента;

заранее в письменной форме представлять планы по снижению и искоренению коррупционных правонарушений.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционной службой по Жетысуской области проводится расследование в отношении руководителя отдела образования Талдыкоргана. По данным ведомства, главу отдела подозревают в получении от подчиненных взятки в особо крупном размере в сумме 280 млн тенге за сокрытие фактов хищения бюджетных средств в отделе образования. Отмечено, что с санкции суда подозреваемый заключен под стражу. По данным Антикора, предварительный ущерб – около 2 млрд тенге, наложены аресты на 29 объектов недвижимого имущества, дорогостоящие автомашины, принадлежащие фигурантам дела.