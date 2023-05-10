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В Алматы посмертно осудили нападавших на резиденцию президента и акимат

В Алматы посмертно осудили нападавших на резиденцию президента и акимат Фото: Zakon.kz
В Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении пятерых подсудимых по факту участия в массовых беспорядках, а также нападения на резиденцию президента и акимат, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что гражданине К., А., К., В., Т. в период с 4 по 5 января 2022 года участвовали в массовых беспорядках, а также совершали нападения на охраняемую резиденцию президента и акимат города Алматы, где применялось огнестрельное оружие. Впоследствии государственные учреждения были захвачены и уничтожены, а подсудимые в ходе беспорядков около резиденции президента получили огнестрельное ранение и скончались на месте.

"Вина подсудимых доказана изъятыми видеозаписями, опознаниями свидетелей и родственников, проведенными судебно-медицинскими экспертизами, сведениями о местонахождении сотовых телефонов, показаниями потерпевших, согласно которым происходило нападение на акимат и резиденцию президента в Алматы, где службой охраны применялось огнестрельное оружие", – говорится в сообщении суда. 

Данное уголовное дело рассмотрено судом в связи с тем, что на стадии досудебного производства законные представители умерших подсудимых были против прекращения уголовного дела в связи со смертью.

"В связи с тем, что в ходе участия в массовых беспорядках и нападения на здания подсудимые скончались, но с учетом представленных доказательств, исследованных в суде, последние были признаны виновными и освобождены от уголовной ответственности на основании ст. 35 ч. 1 п. 11 УПК РК", – рассказали в суде. 

Приговор не вступил в законную силу.

В июне 2022 года заместитель начальника 1-Службы Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК озвучил обстоятельства смерти 12 человек, погибших во время нападения на здание резиденции президента в Алматы.

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