Напали на акимат, резиденцию президента и военных: участников январских событий осудили в Алматы

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы рассмотрели уголовное дело в отношении 11 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках, нападениях на охраняемые объекты и их захвате, а также применении насилия в отношении представителей власти, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что 4-5 января 2022 года подсудимые участвовали в массовых беспорядках.

"Они незаконно проникли на охраняемые объекты – в акимат Алматы, резиденцию президента и здание полиции. Преступные действия подсудимых привели к тяжким последствиям, связанным с уничтожением имущества", – говорится в сообщении горсуда Алматы.

Трое подсудимых во время беспорядков применили насилие в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, принимавших меры по наведению общественного порядка.

Один из подсудимых удерживал в качестве заложников двух военных курсантов, причинив им легкие телесные повреждения.

Подсудимые вину в предъявленном обвинении признали частично.

В суде отметили, что эти преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: наличие у подсудимых малолетних детей, состояние здоровья, семейное положение и отсутствие ранее судимости.

"С учетом изложенного суд признал 10 подсудимых виновными по ч. 2 ст. 272 (Массовые беспорядки), п. п.1), 4), 8), ч. 3 ст. 380 (Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти), ч. 3 ст. 269-1 (Незаконное проникновение на охраняемый объект) УК. С применением Закона РК "Об амнистии" они осуждены к одному году девяти месяцам лишения свободы каждый. Один подсудимый признан виновным по ч. 2 ст. 272, п. п.1), 4), 8), ч. 3 ст. 380, ч. 3 ст. 269-1, ч. 3 ст. 261 (Захват заложника) УК, и он с применением Закона РК "Об амнистии" окончательно приговорен к четырем годам лишения свободы", – сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

В январе 2024 года Генпрокуратура сообщала, что 1396 человек осудили по делам о январских событиях.