В Алматы ликвидировали подпольное казино

Деятельность по организации незаконного игорного бизнеса в виде азартной карточной игры (подпольное казино), предусматривающей денежные ставки и денежный выигрыш, пресечена Департаментом АФМ по Алматы, сообщает Zakon.kz.

Также отмечено, что в ходе обыска обнаружены и изъяты игральные карты и фишки, покрытие для стола (сукно), денежные средства, перечисленные от игроков на карточный счет одного из организаторов.



"Установлено, что лицами в день игры осуществляется SMS-рассылка о проведении игры и приглашается узкий круг игроков, после чего созывается подконтрольный рабочий персонал, состоящий из дилеров и официантов". Пресс-служба АФМ РК

В настоящее время досудебное расследование окончено и направлено в суд.



"Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК не разглашается", – заключили в пресс-службе.

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