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Марат Кожаев эмоционально ответил на негативную характеристику полицейских

Казахстан полиция кадры подготовка Фото: Zakon.kz
Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев на брифинге в СЦК прокомментировал мнения, что в полицию идут не самые успешные люди, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На вопрос о бытующем в обществе мнении, что в полицию идут не самые успешные и сильные кадры, первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев отреагировал весьма эмоционально. 

"Я, к сожалению, с вами, не очень соглашусь в этой части. Почему вы считаете, что к нам идут неуспешные люди? Вот буквально в этом зале (СЦК. – Прим. ред.) сидит человек, который выиграл несколько международных стартапов и владеет семью языками, является одним из молодых специалистов". Марат Кожаев

По его словам, в полиции работают достаточно образованные, воспитанные и самоотверженные люди.

"В большинстве своем полицейские такие. Выводы делаются обычно из различных частных случаев. Общество очень разношерстно, мы людей набираем, не готовим их на другой планете. К нам приходят люди из нашего общества. И полиция является, наверно, срезом того положения, которое мы имеем сегодня в обществе. И говорить сегодня, что в полицию идут самые там, как вы сейчас выразились, я с этим с вами в корне не согласен". Марат Кожаев

Он также отметил, что не каждый человек выдержит те условия работы, которым ежедневно подвержены полицейские, включая различные психофизиологические нагрузки.

В целом представитель МВД указал, что в настоящее время в правоохранительных органах наблюдается благоприятный морально-психологический климат. Об этом сегодня заявляют 87% опрошенных. 90% оценивают свою психологическую и боевую готовность на высоком уровне.

В то же время повышается привлекательность полицейской службы. Число принятых на службу в полицию увеличилось почти в три раза. Текучесть кадров уменьшилась на 16%, в том числе уволенных по собственному желанию – на 30%.

В марте 2023 года в Казахстане органами уголовного преследования утверждены правила функционирования (оснащения и использования) систем видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов.

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