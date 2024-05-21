Кожаев: Избиений не стало больше, начали больше фиксировать

Первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев в кулуарах Сената 21 мая 2024 года прокомментировал участившиеся появления видео с избиениями женщин в общественных местах. По его мнению, их не стало больше, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему стало так много видео с избиением женщин в общественных местах.

"По статистике фактов избиения одним полом другого… тут нельзя говорить о мужчинах, о женщинах, бывает и обратная тоже ситуация. По статистике количество не растет в такой геометрической прогрессии. Но да, сейчас народ больше пользуется различными формами гаджетов и, соответственно, при возникновении таких ситуаций все уже научились снимать. Это связано с этим", – ответил первый заместитель МВД РК.

Также он отметил, что факты избиения были и до возникновения телефонов, гаджетов и видеокамер.

"Вы знаете, сейчас приняты очень серьезные изменения в закон о семейно-бытовом насилии, направленный на противодействие этим явлениям. Думаю, в ближайшее время закон заработает – с 14 июня – и будет иметь положительный эффект в профилактике семейно-бытового насилия", – дополнил Марат Кожаев.

По мнению Кожаева, случаев избиения не стало больше, их просто стали больше фиксировать, потому что появились технические средства.

11 апреля 2024 года Парламент Казахстана принял закон о семейно-бытовом насилии. Цель закона – усовершенствование правовых, экономических, социальных, институциональных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

