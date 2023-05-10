Апрель в Казахстане побил температурный рекорд 1937 года

В Казахстане в апреле 2023 года были побиты температурные рекорды. Об этом корреспонденту Zakon.kz 10 мая рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Во второй декаде апреля, после значительного и продолжительного тепла, в Казахстан вернулась зима. С притоком холодных и влажных арктических воздушных масс на большей части республики прошли обильные осадки, в северных регионах наблюдался снегопад с метелью, за двое суток выпало две месячные нормы осадков, например:

в Акмолинской области на метеостанции Атбасар за 14-15 апреля выпало 35 мм при норме за месяц 18 мм, на метеостанции Жалтыр 14-15 апреля – 40,5 мм при норме 21 мм;

в Павлодарской области 14-15 апреля на метеостанции Коктобе выпало 26 мм, при норме 15 мм, на метеостанции Экибастуз – 23 мм при норме 15 мм, на метеостанции Павлодар – 23 мм при норме 17 мм.

В Актюбинской области на большей части области прошли также обильные осадки, наблюдался переход дождя в снег (к примеру, на метеостанции Уил 14 апреля прошел сильный дождь 26 мм при норме за месяц 25 мм).

Затем на всей территории Казахстана произошло резкое понижение температурного фона: на севере республики ночью до -10-21°С (16 апреля на метеостанции Степногорск было -20,8°С).

"В отдельных районах севера, северо-востока и востока страны были обновлены рекорды по температурным минимумам за апрель. К примеру, 16 апреля на метеостанции Атбасар (Акмолинская область) обновился рекорд 1937 года (-12,5°С), он составил -14,2°С, на метеостанции Павлодар (Павлодарская область) -11,6°С (было -9,6°С в 2021 году), на метеостанции Усть-Каменогорск (Восточно-Казахстанская область) -9°С (было -5,2°С в 2003 году). А на юге Казахстана температура воздуха понижалась до 0,-7°С, в горных районах до -8-12°С". РГП "Казгидромет"

В третьей декаде месяца на территорию Казахстана наконец пришла настоящая весна – на большей части республики наступили теплые и ясные дни, столбики термометров вновь повышались до рекордно высоких значений для этого периода:

на западе и юге страны до +25+35°С;

на севере, востоке и в центре до +25+30°С.

Синоптики отметили, что апрель начался с теплой и ясной погоды: на большей части республики температура воздуха в первой декаде была выше нормы на 1-8°, а в северных регионах были обновлены рекорды по температурным максимумам, к примеру:

5 апреля на метеорологической станции Астана температура повышалась до +19,2°С (предыдущий рекорд был +17,2°С в 2022 году);

6 апреля на метеостанции Аркалык (Костанайская область) было зафиксировано +22,1°С, был перекрыт абсолютный максимум +17,9°C 2013 года;

на метеостанции Петропавловск (Северо-Казахстанская область) температурный рекорд составил +18,6°С, тогда как в 1995 году было в этот день +15,8°С.

"Лишь на юго-востоке, востоке и северо-востоке Казахстана температура воздуха была около и ниже нормы на 1-2°С, в юго-восточных регионах наблюдались заморозки до 1-15°С". РГП "Казгидромет"

Также синоптики рассказали о температурных рекордах, которые были побиты в Астане:

самая низкая температура воздуха была зафиксирована 16 апреля и составила -12,6°С;

самая высокая температура воздуха отмечалась 28 апреля и составила +27,5°С (обновлен рекорд 2020 года, который составил +27,2°С).

"Также было зафиксировано еще два температурных рекорда: 4 апреля +18°С (обновился рекорд 2020 года, который составил +16,9°С) и 5 апреля +19,2°С (обновился рекорд 2022 года – +17,2°С)". РГП "Казгидромет"

Осадков в Астане в апреле выпало больше нормы – 51 мм при норме за месяц 22 мм:

большая часть осадков за месяц выпала 14-17 апреля;



14 апреля прошел дождь – 6,1 мм;

15-17 апреля отмечался снегопад – 38,3 мм.

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