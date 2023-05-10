Пожары в Петропавловске и России негативно сказались на состоянии воздуха Астаны

В праздничные дни жители северных и центральных областей Казахстана наблюдали сизый дым. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Предположительно, как рассказали синоптики, дым идет от пожара, который произошел в Петропавловске и приграничных областях Российской Федерации (юг Западной Сибири).

По данным наблюдательной сети по мониторингу атмосферного воздуха РГП "Казгидромет", с 00:00 по 12:00 10 мая 2023 года в Петропавловске, Костанае, Рудном, Лисаковске, Житикаре, Аркалыке, пом. Карабалык, Кокшетау, Степногорске, Атбасаре, Щучинске, пос. Аксу (Акмолинская область), Экибастузе, Аксу (Павлодарская область) случаев превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) зафиксировано не было.

А в Астане зафиксировано 127 случаев превышения ПДК:

взвешенные частицы РМ-2,5: 31 случай превышения от 2,4 ПДК до 2,6 ПДК;

взвешенные частицы РМ-10: 31 случай превышения от 1,3 ПДК до 1,4 ПДК;

сероводород: 38 случаев превышения от 1,0 ПДК до 1,2 ПДК;

озон: 27 случаев превышения от 1,0 ПДК до 1,2 ПДК.

В Павлодаре зафиксирован один случай превышения до 1,0 ПДК взвешенных частиц РМ-2,5.

В пос. Бурабай зафиксировано 25 случаев превышения ПДК:

взвешенные частицы РМ-2,5: 18 случаев превышения от 1,1 ПДК до 2,2 ПДК;

взвешенные частицы РМ-10: семь случаев превышения от 1,0 ПДК до 1,2 ПДК.

Согласно прогнозу, в ближайшие трое суток на большей части Казахстана прогнозируются дожди с грозами и усиление ветра. Сильные дожди ожидаются 11-12 мая на западе, 12-13 мая – на северо-западе, севере, 13 мая – в центре и на востоке страны. По республике ожидается усиление ветра.

"Это будет способствовать рассеиванию загрязняющих частиц и благоприятно повлияет на качество атмосферного воздуха". РГП "Казгидромет"

8 мая сообщалось, что лесные пожары захватили Российский регион, из-за чего в Курганской области ввели режим ЧС. В этот же день в Петропавловске ликвидировали крупный пожар, который уничтожил девять домов.

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Позднее жители Кокшетау пожаловались на дым и резкий запах гари. В ДЧС Акмолинской области отметили, что на территории Кокшетау и близлежащих районов очагов горения и пожаров не наблюдается, "предположительно, дым идет со стороны Северо-Казахстанской области".