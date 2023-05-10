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В Петропавловске планируют объявить режим ЧС

В Петропавловске планируют объявить режим ЧС Фото: пресс-служба ДЧС СКО
7 мая в Петропавловске произошло возгорание камыша, и огонь перекинулся на частный сектор: пожар полностью уничтожил 9 жилых домов, два строения частично повреждены. В акимате Петропавловска рассказали, какую помощь окажут погорельцам, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили изданию "Петропавловск.news", что на данный момент 7 пострадавших семей заселили во временное жилье. Это арендные квартиры. По словам пресс-секретаря акима Петропавловска Эльмиры Садвокасовой, оплату за съемное жилье будут вносить за счет спонсорских средств.

"Четыре семьи пока не согласились на предложенные варианты. Сейчас подбираем для них варианты с учетом состава семьи. Если есть школьники, то рассматриваем предложения вблизи учебных заведений".Эльмира Садвокасова

Четыре семьи, которые еще не переехали во временное жилье, располагаются у родственников.

"8 мая на сайте открытых НПА размещен проект об объявлении режима ЧС на территории Петропавловска. Сейчас идет онлайн обсуждение. Далее отправим документ на регистрацию в органы юстиции. После этого объявим режим ЧС. Данная мера необходима, чтобы в рамках законодательства максимально оказать материальную помощь пострадавшим семьям. После объявления режима ЧС заключим договор с независимыми экспертами об оценке материального ущерба из-за пожара, который потом будет возмещен. Помимо этого, погорельцам окажут материальную помощь в размере 100 МРП на каждого владельца дома", – пояснили в городском акимате.

Кроме того сказано, что у большинства пострадавших семей во время пожара сгорели документы.

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