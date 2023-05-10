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Президент Грузии назвала отмену визового режима со стороны РФ провокацией

Назвала отмену визового режима со стороны РФ провокацией Фото: Facebook/სალომე ზურაბიშვილი
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала упразднение визового режима для граждан страны со стороны России провокацией – по ее словам, это решение неприемлемо из-за ситуации в Украине, сообщает Zakon.kz.
"Очередная российская провокация! Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!" – написала она в Twitter.

В 2012 году Грузия ввела безвизовый порядок для россиян в одностороннем режиме. Россияне могли посещать Грузию без виз, находиться на ее территории до одного года при том, что дипотношения между Россией и Грузией были разорваны после боевых действий в августе 2008 года и последующим за этим признанием Москвой независимости Южной Осетии.

Но после того, как в июне 2019 года Тбилиси охватили акции протеста из-за визита российских депутатов на международную конференцию по православию, президент России с 8 июля 2019 года временно запретил летать в Грузию, а туроператорам – продавать путевки в эту страну.

Теперь президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. С 15 мая они смогут въезжать и выезжать из страны без оформления виз на срок до 90 дней. Для пересечения границы РФ гражданам Грузии теперь достаточно документов, которые удостоверяют их личность.

В апреле Абхазия заявила о временном закрытии границы с Грузией.

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Россия Ситуация в Украине Грузия Зурабишвили Саломе
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