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Законодательство РК

Абхазия заявила о временном закрытии границы с Грузией

проволока Фото: pxhere
Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) республики Абхазия Рустам Латипов объявил о закрытии границы с Грузией из-за предстоящих протестов в Тбилиси, сообщает Zakon.kz.

По словам Латипова, акции протеста, которые проходят на данный момент в Грузии, проводятся в Зугдидском районе, на граничащей с Абхазией территории.

"Ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан Абхазии на территорию Грузии", – цитирует URA.RU распоряжение СГБ.

Как уточняется, запрет касается всех жителей республики, кроме случаев гуманитарного характера.

В середине марта участники радикальных групп "Консервативное движение" и Alt-Info выступили "против влияния Запада" и сожгли флаг ЕС.

За неделю до этого у здания парламента жители Грузии митинговали против принятия законопроекта об иноагентах. Позже в парламенте страны сообщили, что законопроект отозвали.

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Грузия Абхазия
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