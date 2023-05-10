Смерть на финишной прямой: нужно ли ужесточать требования к участникам марафонов

9 мая очередной трагедией завершился марафон в Алматинской области, в результате которого у самого финиша погиб 41-летний мужчина. Корреспондент Zakon.kz разбирался, какие требования предъявляют к участникам соревнований и кто несет ответственность за их смерть.

Ультрамарафон проходил в долине реки Или. На выбор бегунам предоставляли различные дистанции от 1 до 100 км. Участник Руслан Жолдыбаев выбрал для себя забег в 15 км, однако пересечь финишную черту не смог. Буквально за несколько метров до арки мужчина упал.

В акимате Алматинской области рассказали, что дежурившая на месте бригада скорой помощи незамедлительно приступила к интенсивной терапии, но спасти мужчину не удалось. По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца.

Подобные истории на спортивных марафонах в Казахстане, да и в других странах, не редкость. В сентябре 2022 года в Алматы после пересечения линии финиша скончался еще один казахстанец. Участник упал сразу же, едва успев пройти несколько метров после финишной черты.

Стоит отметить, что оба мужчины принимали участие в подобного рода забегах не в первый раз. Для Руслана Жолдыбаева старт экстремальной атлетики был четвертым.

"Руслан Жолдыбаев постоянно принимал участие в таких мероприятиях. "Tengri Ultra" он бежал в четвертый раз. Также он принимал участие и в других подобных мероприятиях, поэтому он точно знал, на что идет, и регулярно тренировался. Но мы не имеем возможности контролировать личную частную жизнь и здоровье человека", – рассказал организатор марафона Вадим Винокуров.

Отвечаешь сам

Винокуров отметил, что спортивные мероприятия нужно разделять на профессиональные и непрофессиональные. По его словам, ко вторым – массовым любительским мероприятиям – никаких требований не предъявляют, помимо расписки о здоровье.

"Каждый участник самостоятельно решает, участвовать или не участвовать в забеге. А участвовать могут все, кто не имеет прямых противопоказаний врача", – добавил Вадим Винокуров.

Заполняется такая расписка собственноручно. В ней участник марафона должен подтвердить, что:

прошел медицинское освидетельствование у врача и не имеет противопоказаний к участию в соревновании и обязуется в случае ухудшения состояния своего здоровья к дате проведения не принимать участие;

физически и умственно подготовлен для участия в соревновании;

согласен с тем, что организатор не будет нести ответственность в случае смерти или получения травмы во время соревнования.

"Мы всегда рекомендуем проходить обследования, поскольку за свое здоровье каждый несет самостоятельную ответственность. Мы постоянно проводим прямые эфиры с врачами, делаем рассылки. Также у нас есть акции с постоянными партнерами, которые предоставляют скидки на обследование сердца", – рассказала PR-менеджер "Алматы марафон" Айжан Тугельбаева.

При этом даже полный чек-ап не дает гарантии, что во время забега ничего не случится. В таких соревнованиях важно слушать свой организм и не переусердствовать. По словам Тугельбаевой, в 90% случаев люди погибают именно на финишной прямой.

"Когда ты видишь финиш, у тебя эмоции, ты видишь родных, хочешь красиво пробежать на камеру, соответственно, начинаешь ускоряться и бежишь из последних сил. Именно в таких случаях может отказать сердце. Поэтому нужно слушать свой организм. Фотографии и видео – это красиво, но здоровье важнее. И если ты чувствуешь, что тебе плохо, то ни в коем случае нельзя ускоряться. Лучше спокойно пешком дойти до финиша, а медаль свою ты в любом случае получишь". Айжан Тугельбаева

Бизнес на медсправках

Рейс-директор "Алматы марафон" Салтанат Казыбаева считает, что справки о прохождении медобследования не изменят ситуацию со смертями на марафонах.

"Если мы ужесточим требования, то люди просто начнут покупать те же самые справки о медобследовании. Тут важнее прививать культуру постоянных чек-апов и следить за своим здоровьем", – отметила Салтанат Казыбаева.

Она рассказала, что на большинстве международных марафонов все еще проще. Участнику достаточно заполнить форму, в которой он априори соглашается со всеми условиями и берет на себя ответственность за свое здоровье.

"Однако в последний раз в Италии на Ironman мне нужно было показать справку от врача, что я допущена к длинному триатлону. Я поехала к врачу, и он просто подписал документ. Поэтому глобально наличие справок этот вопрос не решит. Помимо этого, даже несмотря на чек-ап, у людей могут произойти внезапные приступы", – добавила рейс-директор.

Ее коллега – организатор "Tengri Ultra" Вадим Винокуров – также считает, что ужесточать требования по медсправкам для участников марафона не имеет смысла, поскольку даже на Олимпийских играх, где спортсмены находятся под круглосуточным меднаблюдением, происходят такие несчастные случаи.

"Допустим, вчера шесть человек погибли в автокатастрофе в Алматы. Но никто же не говорит об ужесточении правил пользования авто. При этом каждый проходит медосмотр, имеет права. Здесь ни один случай не вызывает такого ажиотажа, как смерть спортсмена на соревновании". Вадим Винокуров

Он подчеркнул, что со стороны организаторов на соревновании было сделано все возможное для обеспечения безопасности участников. По всей дистанции стояли пункты наблюдения, где могли оказать первую доврачебную помощь.

Что доктор прописал

Врач-кардиолог Оразбек Сахов рассказал, что основная причина смерти людей, участвующих в марафонах, – это острая сердечно-сосудистая недостаточность.

"Острая сердечно-сосудистая недостаточность может появиться во время чрезмерных нагрузок, когда сердце уже не справляется. То есть организму требуется больше крови, сердце старается обеспечить, но при этом есть определенная частота сердцебиения, при которой учащение ритмов сердца не приводит к увеличению работы органа". Оразбек Сахов

По его словам, когда человек находится в спокойном состоянии, его пульс составляет от 60 до 80 ударов в минуту. Увеличивая скорость движения, пульс возрастает до 100-120 ударов в минуту. Это считается учащенным сердцебиением, но в таком состоянии сердце еще может справляться с нагрузкой. При пульсе выше 120 ударов в минуту эффективность работы сердца резко падает.

"Если это кратковременная нагрузка – 5-10 минут, то это не страшно. Но когда такая нагрузка длится дольше, то сердцу приходится работать на износ", – добавил врач.

Он подчеркнул, что никакой чек-ап и обследование не может гарантировать, что у человека во время забега будет все стабильно. Потому что во время обследования могут не обнаружить каких-либо изменений. Поэтому специалист считает, что вводить требования к участникам марафона по наличию обязательной медсправки о здоровье нет необходимости.

"Врач может посмотреть и дать разрешение, но это не значит, что с человеком ничего не случится, потому что каждый раз нагрузка действует по-разному. Допустим, вчера он пробежал 10 км, а сегодня даже 5 км для него будут тяжелыми". Оразбек Сахов

Однако проходить обследование все же нужно, хотя бы один-два раза в год. Особенно тем пациентам, кому диагностировали порок сердца. В таких случаях врачи категорически запрещают участвовать в подобного рода марафонах. Но если желание преодолеть дистанцию гораздо выше противопоказаний, то врачи любителям бега рекомендуют готовиться к марафону с профессионалами, которые знают, какая нагрузка подойдет именно вам.

Кроме того, перед соревнованием желательно пройти базовый осмотр. Проконсультироваться с терапевтом, кардиологом, пройти электрокардиограмму, УЗИ сердца, сдать минимум анализов, чтобы посмотреть, нет ли анемии, поражения органов. Ну и готовиться к марафону заранее, как минимум за несколько месяцев до соревнования.