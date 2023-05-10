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Законодательство РК

Главное за день: жесткие ограничения для самокатчиков, взыскание долгов по налогам, обмен информацией с Китаем

Главные новости за день 10 мая Фото: Zakon.kz
В Казахстане теперь будут жестко регулировать езду на самокатах, казахстанцы, не заплатившие вовремя налоги на транспорт, попадут под взыскание ЧСИ. Об этих и других важных событиях в подборке новостей Zakon.kz за 10 мая.

Жесткие ограничения хотят ввести для самокатчиков

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 10 мая поддержали проект закона, которым вводятся жесткие ограничения для самокатчиков. 

  • Так, допустимая скорость по тротуарам – не более 6 км/ч.
  • Нельзя перевозить грузы и других пассажиров.
  • Скорость самокатов ограничат до 25 км/ч.
  • По проезжей части можно двигаться только тем, кому есть 18 лет, в светоотражающей одежде и шлеме, а также при наличии прав любой категории.

Нормы вводятся для обеспечения безопасности в первую очередь пешеходов.

Долги по налогам

Долги казахстанцев по налогу на транспорт, превышающие 1 МРП (3450 тенге), с 26 мая будут направлены на принудительное взыскание судебными исполнителями.

По данным Комитета госдоходов МФ РК, более 1 миллиона казахстанцев имеют долги по налогам на имущество и транспорт на общую сумму 29,1 млрд тенге, в том числе по транспорту – на 27,9 млрд тенге.

В соответствии с законодательством судебные исполнители имеют право на арест банковских счетов и имущества. Также при сумме задолженности от 40 МРП (138 000 тенге) может быть наложен запрет на выезд из РК. Кроме того, частными судебными исполнителями, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы задолженности.

Казахстанцы смогут легализовать машины экокласса ниже Евро-4

Подготовлен проект постановления правительства "Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств"

Правила распространяются на единичные транспортные средства категорий М1 (в том числе с правосторонним расположением руля), ввезенные в Казахстан до 1 сентября 2022 года казахстанцами из стран, не являющихся государствами-членами Евразийского экономического союза.

В выданном свидетельстве о безопасности указывается следующая запись: "ТС допускается эксплуатировать только на территории РК".

Осудили посмертно

В Алматы рассмотрено уголовное дело рассмотрено в отношении пятерых подсудимых по факту участия в массовых беспорядках, а также нападения на резиденцию президента и акимат.

Суд установил, что они с 4 по 5 января 2022 года участвовали в массовых беспорядках, а также совершали нападения на охраняемую резиденцию президента и акимат города Алматы, где применялось огнестрельное оружие. Впоследствии государственные учреждения были захвачены и уничтожены, а подсудимые в ходе беспорядков около резиденции президента получили огнестрельное ранение и скончались на месте.

В связи с тем, что в ходе участия в массовых беспорядках и нападения на здания подсудимые скончались, но с учетом представленных доказательств, исследованных в суде, последние были признаны виновными и освобождены от уголовной ответственности.

Казахстан и Китай будут обмениваться информацией о гражданах

Подготовлен проект Соглашения между правительствами Казахстана и Китая об обмене информацией в отношении граждан государств.

Соглашение предусматривает, что стороны осуществляют сотрудничество по следующим основным направлениям:

  1. Количество безвизовых въездов и выездов, а также выданных виз гражданам государств по целям пребывания на территории государств сторон.
  2. Предоставление сведений о гражданах государства одной стороны, принятых или восстановленных в гражданстве государства другой стороны. Прием в гражданство государств должен соответствовать законодательству государств.
  3. Взаимообмен сведениями о гражданах государств сторон, которые сменили свое гражданство до вступления в силу настоящего соглашения, для защиты интересов граждан государств обеих сторон. 

Также стороны информируют друг друга в отношении граждан государства другой стороны, нарушивших правила въезда, пребывания и выезда.

Беларусь выдала Казахстану двух осужденных

Мужчина был осужден в Беларуси за дачу взятки в особо крупном размере к пяти годам, а женщина – за кражу, разбой и хищение личных документов к семи годам шести месяцам.

Они доставлены в Казахстан для дальнейшего отбывания наказания

В Алматинской области насмерть отравились отец и четверо детей

В селе Кольащы Алматинской области произошло чрезвычайное происшествие: неизвестным веществом отравились мужчина и его четверо детей, они скончались. Мать детей госпитализирована.

На сегодняшний день ее состояние стабильное, с ней работают психологи.

Предварительная причина – отравление неизвестным веществом. Для выяснения обстоятельств на место вызова незамедлительно были направлены исследовательская испытательная пожарная лаборатория Департамента по ЧС, газовая служба и СЭС.

В Петропавловске планируют объявить режим ЧС

С 7 мая в Петропавловске бушуют пожары, произошло возгорание камыша, и огонь перекинулся на частный сектор: пожар полностью уничтожил 9 жилых домов, два строения частично повреждены.

7 пострадавших семей заселили во временное жилье. Это арендные квартиры. Оплату за съемное жилье будут вносить за счет спонсорских средств. Четыре семьи, которые еще не переехали во временное жилье, располагаются у родственников.

Вместе с тем городские власти намерены объявить в городе режим ЧС. По их словам, данная мера необходима, чтобы в рамках законодательства максимально оказать материальную помощь пострадавшим семьям. После объявления режима ЧС будет заключен договор с независимыми экспертами об оценке материального ущерба. Помимо этого, погорельцам окажут материальную помощь в размере 100 МРП (345 000 тенге) на каждого владельца дома.

Мировые новости

Центризбирком Узбекистана объявил начало кампании по досрочным выборам президента, которые состоятся 9 июля.

Партии должны обратиться с заявлением о регистрации своих полномочных представителей до 13 мая и подать документы на участие в выборах до 15 мая.

Ребенок с тремя ДНК

В Великобритании родился первый ребенок с ДНК от трех родителей. В методике, известной как митохондриальное донорство (МДТ), используются ткани яйцеклеток здоровых женщин-доноров для создания эмбрионов ЭКО, свободных от вредных мутаций, которые несут их матери и которые, скорее всего, передадутся их детям.

В эмбрионах соединяются сперма и яйцеклетка биологических родителей с крошечными структурами, похожими на батарейки, называемыми митохондриями, из яйцеклетки донора. В ребенке присутствует ДНК матери и отца, плюс небольшое количество генетического материала – около 37 генов – от донора.

Этот процесс привел к появлению фразы "дети от трех родителей", хотя более 99,8% ДНК ребенка исходит от матери и отца.


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