Главное за день: жесткие ограничения для самокатчиков, взыскание долгов по налогам, обмен информацией с Китаем
Жесткие ограничения хотят ввести для самокатчиков
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 10 мая поддержали проект закона, которым вводятся жесткие ограничения для самокатчиков.
- Так, допустимая скорость по тротуарам – не более 6 км/ч.
- Нельзя перевозить грузы и других пассажиров.
- Скорость самокатов ограничат до 25 км/ч.
- По проезжей части можно двигаться только тем, кому есть 18 лет, в светоотражающей одежде и шлеме, а также при наличии прав любой категории.
Нормы вводятся для обеспечения безопасности в первую очередь пешеходов.
Долги по налогам
Долги казахстанцев по налогу на транспорт, превышающие 1 МРП (3450 тенге), с 26 мая будут направлены на принудительное взыскание судебными исполнителями.
По данным Комитета госдоходов МФ РК, более 1 миллиона казахстанцев имеют долги по налогам на имущество и транспорт на общую сумму 29,1 млрд тенге, в том числе по транспорту – на 27,9 млрд тенге.
В соответствии с законодательством судебные исполнители имеют право на арест банковских счетов и имущества. Также при сумме задолженности от 40 МРП (138 000 тенге) может быть наложен запрет на выезд из РК. Кроме того, частными судебными исполнителями, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы задолженности.
Казахстанцы смогут легализовать машины экокласса ниже Евро-4
Подготовлен проект постановления правительства "Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств"
Правила распространяются на единичные транспортные средства категорий М1 (в том числе с правосторонним расположением руля), ввезенные в Казахстан до 1 сентября 2022 года казахстанцами из стран, не являющихся государствами-членами Евразийского экономического союза.
В выданном свидетельстве о безопасности указывается следующая запись: "ТС допускается эксплуатировать только на территории РК".
Осудили посмертно
В Алматы рассмотрено уголовное дело рассмотрено в отношении пятерых подсудимых по факту участия в массовых беспорядках, а также нападения на резиденцию президента и акимат.
Суд установил, что они с 4 по 5 января 2022 года участвовали в массовых беспорядках, а также совершали нападения на охраняемую резиденцию президента и акимат города Алматы, где применялось огнестрельное оружие. Впоследствии государственные учреждения были захвачены и уничтожены, а подсудимые в ходе беспорядков около резиденции президента получили огнестрельное ранение и скончались на месте.
В связи с тем, что в ходе участия в массовых беспорядках и нападения на здания подсудимые скончались, но с учетом представленных доказательств, исследованных в суде, последние были признаны виновными и освобождены от уголовной ответственности.
Казахстан и Китай будут обмениваться информацией о гражданах
Подготовлен проект Соглашения между правительствами Казахстана и Китая об обмене информацией в отношении граждан государств.
Соглашение предусматривает, что стороны осуществляют сотрудничество по следующим основным направлениям:
- Количество безвизовых въездов и выездов, а также выданных виз гражданам государств по целям пребывания на территории государств сторон.
- Предоставление сведений о гражданах государства одной стороны, принятых или восстановленных в гражданстве государства другой стороны. Прием в гражданство государств должен соответствовать законодательству государств.
- Взаимообмен сведениями о гражданах государств сторон, которые сменили свое гражданство до вступления в силу настоящего соглашения, для защиты интересов граждан государств обеих сторон.
Также стороны информируют друг друга в отношении граждан государства другой стороны, нарушивших правила въезда, пребывания и выезда.
Беларусь выдала Казахстану двух осужденных
Мужчина был осужден в Беларуси за дачу взятки в особо крупном размере к пяти годам, а женщина – за кражу, разбой и хищение личных документов к семи годам шести месяцам.
Они доставлены в Казахстан для дальнейшего отбывания наказания
В Алматинской области насмерть отравились отец и четверо детей
В селе Кольащы Алматинской области произошло чрезвычайное происшествие: неизвестным веществом отравились мужчина и его четверо детей, они скончались. Мать детей госпитализирована.
На сегодняшний день ее состояние стабильное, с ней работают психологи.
Предварительная причина – отравление неизвестным веществом. Для выяснения обстоятельств на место вызова незамедлительно были направлены исследовательская испытательная пожарная лаборатория Департамента по ЧС, газовая служба и СЭС.
В Петропавловске планируют объявить режим ЧС
С 7 мая в Петропавловске бушуют пожары, произошло возгорание камыша, и огонь перекинулся на частный сектор: пожар полностью уничтожил 9 жилых домов, два строения частично повреждены.
7 пострадавших семей заселили во временное жилье. Это арендные квартиры. Оплату за съемное жилье будут вносить за счет спонсорских средств. Четыре семьи, которые еще не переехали во временное жилье, располагаются у родственников.
Вместе с тем городские власти намерены объявить в городе режим ЧС. По их словам, данная мера необходима, чтобы в рамках законодательства максимально оказать материальную помощь пострадавшим семьям. После объявления режима ЧС будет заключен договор с независимыми экспертами об оценке материального ущерба. Помимо этого, погорельцам окажут материальную помощь в размере 100 МРП (345 000 тенге) на каждого владельца дома.
Мировые новости
Центризбирком Узбекистана объявил начало кампании по досрочным выборам президента, которые состоятся 9 июля.
Партии должны обратиться с заявлением о регистрации своих полномочных представителей до 13 мая и подать документы на участие в выборах до 15 мая.
Ребенок с тремя ДНК
В Великобритании родился первый ребенок с ДНК от трех родителей. В методике, известной как митохондриальное донорство (МДТ), используются ткани яйцеклеток здоровых женщин-доноров для создания эмбрионов ЭКО, свободных от вредных мутаций, которые несут их матери и которые, скорее всего, передадутся их детям.
В эмбрионах соединяются сперма и яйцеклетка биологических родителей с крошечными структурами, похожими на батарейки, называемыми митохондриями, из яйцеклетки донора. В ребенке присутствует ДНК матери и отца, плюс небольшое количество генетического материала – около 37 генов – от донора.
Этот процесс привел к появлению фразы "дети от трех родителей", хотя более 99,8% ДНК ребенка исходит от матери и отца.