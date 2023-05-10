Главное за день: жесткие ограничения для самокатчиков, взыскание долгов по налогам, обмен информацией с Китаем

В Казахстане теперь будут жестко регулировать езду на самокатах, казахстанцы, не заплатившие вовремя налоги на транспорт, попадут под взыскание ЧСИ. Об этих и других важных событиях в подборке новостей Zakon.kz за 10 мая.

Жесткие ограничения хотят ввести для самокатчиков

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 10 мая поддержали проект закона, которым вводятся жесткие ограничения для самокатчиков.

Так, допустимая скорость по тротуарам – не более 6 км/ч.

Нельзя перевозить грузы и других пассажиров.

Скорость самокатов ограничат до 25 км/ч.

По проезжей части можно двигаться только тем, кому есть 18 лет, в светоотражающей одежде и шлеме, а также при наличии прав любой категории.

Нормы вводятся для обеспечения безопасности в первую очередь пешеходов.

Долги по налогам

Долги казахстанцев по налогу на транспорт, превышающие 1 МРП (3450 тенге), с 26 мая будут направлены на принудительное взыскание судебными исполнителями.

По данным Комитета госдоходов МФ РК, более 1 миллиона казахстанцев имеют долги по налогам на имущество и транспорт на общую сумму 29,1 млрд тенге, в том числе по транспорту – на 27,9 млрд тенге.

В соответствии с законодательством судебные исполнители имеют право на арест банковских счетов и имущества. Также при сумме задолженности от 40 МРП (138 000 тенге) может быть наложен запрет на выезд из РК. Кроме того, частными судебными исполнителями, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы задолженности.

Казахстанцы смогут легализовать машины экокласса ниже Евро-4

Подготовлен проект постановления правительства "Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств"

Правила распространяются на единичные транспортные средства категорий М1 (в том числе с правосторонним расположением руля), ввезенные в Казахстан до 1 сентября 2022 года казахстанцами из стран, не являющихся государствами-членами Евразийского экономического союза.

В выданном свидетельстве о безопасности указывается следующая запись: "ТС допускается эксплуатировать только на территории РК".

Осудили посмертно

В Алматы рассмотрено уголовное дело рассмотрено в отношении пятерых подсудимых по факту участия в массовых беспорядках, а также нападения на резиденцию президента и акимат.

Суд установил, что они с 4 по 5 января 2022 года участвовали в массовых беспорядках, а также совершали нападения на охраняемую резиденцию президента и акимат города Алматы, где применялось огнестрельное оружие. Впоследствии государственные учреждения были захвачены и уничтожены, а подсудимые в ходе беспорядков около резиденции президента получили огнестрельное ранение и скончались на месте.

В связи с тем, что в ходе участия в массовых беспорядках и нападения на здания подсудимые скончались, но с учетом представленных доказательств, исследованных в суде, последние были признаны виновными и освобождены от уголовной ответственности.

Казахстан и Китай будут обмениваться информацией о гражданах

Подготовлен проект Соглашения между правительствами Казахстана и Китая об обмене информацией в отношении граждан государств.

Соглашение предусматривает, что стороны осуществляют сотрудничество по следующим основным направлениям:

Количество безвизовых въездов и выездов, а также выданных виз гражданам государств по целям пребывания на территории государств сторон. Предоставление сведений о гражданах государства одной стороны, принятых или восстановленных в гражданстве государства другой стороны. Прием в гражданство государств должен соответствовать законодательству государств. Взаимообмен сведениями о гражданах государств сторон, которые сменили свое гражданство до вступления в силу настоящего соглашения, для защиты интересов граждан государств обеих сторон.

Также стороны информируют друг друга в отношении граждан государства другой стороны, нарушивших правила въезда, пребывания и выезда.

Беларусь выдала Казахстану двух осужденных

Мужчина был осужден в Беларуси за дачу взятки в особо крупном размере к пяти годам, а женщина – за кражу, разбой и хищение личных документов к семи годам шести месяцам.

Они доставлены в Казахстан для дальнейшего отбывания наказания

В Алматинской области насмерть отравились отец и четверо детей

В селе Кольащы Алматинской области произошло чрезвычайное происшествие: неизвестным веществом отравились мужчина и его четверо детей, они скончались. Мать детей госпитализирована.

На сегодняшний день ее состояние стабильное, с ней работают психологи.

Предварительная причина – отравление неизвестным веществом. Для выяснения обстоятельств на место вызова незамедлительно были направлены исследовательская испытательная пожарная лаборатория Департамента по ЧС, газовая служба и СЭС.

В Петропавловске планируют объявить режим ЧС

С 7 мая в Петропавловске бушуют пожары, произошло возгорание камыша, и огонь перекинулся на частный сектор: пожар полностью уничтожил 9 жилых домов, два строения частично повреждены.

7 пострадавших семей заселили во временное жилье. Это арендные квартиры. Оплату за съемное жилье будут вносить за счет спонсорских средств. Четыре семьи, которые еще не переехали во временное жилье, располагаются у родственников.

Вместе с тем городские власти намерены объявить в городе режим ЧС. По их словам, данная мера необходима, чтобы в рамках законодательства максимально оказать материальную помощь пострадавшим семьям. После объявления режима ЧС будет заключен договор с независимыми экспертами об оценке материального ущерба. Помимо этого, погорельцам окажут материальную помощь в размере 100 МРП (345 000 тенге) на каждого владельца дома.

Мировые новости



Центризбирком Узбекистана объявил начало кампании по досрочным выборам президента, которые состоятся 9 июля.



Партии должны обратиться с заявлением о регистрации своих полномочных представителей до 13 мая и подать документы на участие в выборах до 15 мая.

Ребенок с тремя ДНК

В Великобритании родился первый ребенок с ДНК от трех родителей. В методике, известной как митохондриальное донорство (МДТ), используются ткани яйцеклеток здоровых женщин-доноров для создания эмбрионов ЭКО, свободных от вредных мутаций, которые несут их матери и которые, скорее всего, передадутся их детям.

В эмбрионах соединяются сперма и яйцеклетка биологических родителей с крошечными структурами, похожими на батарейки, называемыми митохондриями, из яйцеклетки донора. В ребенке присутствует ДНК матери и отца, плюс небольшое количество генетического материала – около 37 генов – от донора.

Этот процесс привел к появлению фразы "дети от трех родителей", хотя более 99,8% ДНК ребенка исходит от матери и отца.



