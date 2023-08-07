Главное за день: безвиз с Китаем, смерть ребенка в поезде, "черный список" для самокатчиков

Безвиз с Китаем, смерть ребенка в поезде Атырау-Астрахань, "черный список" электросамокатчиков, куда будут попадать нарушители правил. Главные новости за 7 августа – в подборке Zakon.kz.

Безвиз с Китаем



Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, на каком этапе работа по установлению безвизового режима между Казахстаном и Китаем. На данный момент казахстанская сторона завершила все внутригосударственные процедуры и утвердила данное соглашение постановлением правительства РК от 26 июля 2023 года, а также 28 июля текущего года МИД направил уведомление в МИД КНР. Теперь Казахстан ожидает от китайской стороны соответствующее уведомление о завершении внутригосударственных процедур.

Гибель ребенка в поезде Атырау-Астрахань

Ребенок скончался в поезде по пути в лагерь в Атырауской области. Возбуждено уголовное дело. После отправления мальчик почувствовал недомогание, была вызвана скорая помощь которая прибыла на станцию "Нарын". Врачи констатировали смерть.

"Черный список" для самокатчиков



В "черный список" хотят вносить самокатчиков, нарушавших правила дорожного движения, а также тех, кто не соблюдает правила перевозки пассажиров и грузов или оставляет самокаты в не предназначенных для этого местах.

Cтатус запрещенного "Талибана"

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил, что несмотря на планы по тесному экономическому сотрудничеству с Афганистаном, статус запрещенного в Казахстане движения "Талибан" остается прежним. Он подчеркнул, что на форуме не обсуждали изменение статуса "Талибана" в Казахстане ("Талибан" – запрещенная в Казахстане террористическая организация).

Ремонт ТЭЦ

Стало известно, что ремонт ТЭЦ в Темиртау затягивается из-за нехватки рабочих. А вот на ремонт котлов и турбин двух ТЭЦ Караганды в этом году выделили больше 13 миллиардов тенге. Работы обещают завершить в срок.

Ситуация с водой в Казахстане

Правительство выделило 5 миллиардов тенге на улучшение ситуации с водой в Мангистауской области.

Женис Касымбек рассказал о ситуации с водоснабжением в Астане. По его словам, сейчас нехватки воды в городе нет. Идет строительство второй нитки водопровода протяженностью 44 километра, создается комплекс сооружений от Нуринского месторождения подземных вод, расширяется насосная станция Тельмана. Проектируются новые водоводы от канала им. Сатпаева и четвертая насосно-фильтровальная станция.

Отравление детей

Массовое отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области 30 июля. Шесть детей все еще находятся в реанимации.

Ребенок идет в детский сад

В Казахстане изменят систему устройства ребенка в детский сад. По стране 12 информационных систем зачисляют в детский сад. Сейчас идет работа по объединению этих систем в единую базу данных. Родители смогут выбрать дошкольную организацию в зависимости от того, как это им удобно: рядом с домом, работой либо рядом с домом своих родителей.

Финпирамида MetaGo

80 казахстанцев купились на рекламу финпирамиды и отдали 63 млн тенге. Двух жителей Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo.

Мир и интересное

Япония планирует начать сброс очищенной радиоактивной воды с разрушенной цунами АЭС "Фукусима" в океан уже в конце августа.

Осужденный казахстанец нарисовал два портрета Шавката Рахмонова. На это у него ушло три дня.



Малышка-докторенок и поклонница творчества Пушкина из Атбасара покоряет соцсети.



Во время посещения Риддера акима ВКО Ермека Кошербаева удивил поступок местной жительницы, которая примчалась за ним на велосипеде.



Визажист Гоар Аветисян предстала в образе армянской Барби. Над созданием работала целая команда: был сшит национальный костюм в розовом цвете. Также сделали фотозону в виде коробки от куклы.

У модели из Москвы украли тысячу долларов, заработанную в Казахстане. Вернувшись домой она раскрыла чемодан и заметила сорванные замки и исчезнувшие деньги.

Ударник рок-группы "Би-2" Борис Лифшиц снял клип в Чарынском каньоне.

Cтарший оперуполномоченный по особо важным делам ДКП МВД РК Асет Жукенов рассказал, на сколько оборотов нужно закрывать дверной замок для защиты от взлома.

В Ираке медведь сбежал из ящика в самолете. Вылет был отложен, так как власти направили специалистов для усыпления животного.