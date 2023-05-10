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Полиция отпустила 17 человек, задержанных за акцию протеста перед акиматом Жанаозена

Полиция отпустила 17 человек, задержанных за акцию протеста перед акиматом Жанаозена Фото: Zakon.kz
17 человек, задержанных за проведение акции протеста перед акиматом города Жанаозен и требовавших трудоустроить их в нефтегазовую отрасль, отпустили из управления полиции, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Там отметили, что информация о нарушении общественного порядка перед зданием акимата поступила к ним 10 мая 2023 года около 12:00.

"С нарушителями была проведена разъяснительная работа сотрудниками прокуратуры и акимата. Несмотря на предупреждение собравшиеся заявили о том, что будут проводить акцию протеста, в нарушение статьи 488 КоАП РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний)". Пресс-служба ДП Мангистауской области

Полицейские доставили 17 нарушителей в управление полиции. С ними вновь была проведена профилактическая беседа после чего их отпустили домой.

Ранее акцию протеста прокомментировал аким Жанаозена Айбек Косуаков.

Константин Вноровский
Мангистауская область
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