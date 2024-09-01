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В Тель-Авиве протестующие заблокировали центральное шоссе: несколько человек задержаны

Израиль, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 10:41 Фото: pixabay
После беспорядков в Тель-Авиве полиция задержала четырех участников акции протеста, которые требовали освобождения удерживаемых в Газе заложников и проведения досрочных выборов в Израиле, сообщает Zakon.kz.

После беспорядков в Тель-Авиве полиция задержала четырех участников акции протеста, которые требовали освобождения удерживаемых в Газе заложников и проведения досрочных выборов в Израиле, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты The Times of Israel, протестующих обнаружили возле дома министра образования Йоава Киша.

"Антиправительственные демонстранты отказываются покидать его дом. Протестующие пытались обойти приказы полиции, запрещающие им проводить акции возле домов министров правительства и депутатов кнессета. Они заявляли, что устраивают пикники в общественных местах", – говорится в публикации.

31 августа 2024 года десятки активистов после массовых митингов в Тель-Авиве, которые по традиции проходят в Израиле по субботам, начали устраивать беспорядки и заблокировали центральное городское шоссе Аялон.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 37 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.

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