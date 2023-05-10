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Санжар Ташкенбай вышел в полуфинал ЧМ-2023 по боксу

Вышел в полуфинал ЧМ-2023 по боксу Фото: Instagram/tashkenbay_sanzhar
Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай вышел в полуфинал чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинале в весовой категории до 48 килограммов казахстанец встретился с двукратным серебряным призером чемпионата Азии и пятикратным чемпионом Японии Кадзумой Аратаке.

Единогласным решением судей победу одержал Санжар Ташкенбай. Отметим, что в первом раунде его соперник побывал в нокдауне.

Но еще в финале чемпионата Азии в Аммане (Иордания) осенью 2022 года Ташкенбай выиграл у Аратаке со счетом 5:0.

Санжар – чемпион Азии среди взрослых и чемпион мира-2021 среди молодежи. За выход в финал мирового первенства Санжар Ташкенбай встретится с россиянином Эдмондом Худояном.

Ранее в полуфинал чемпионата мира по боксу вышел казахстанец Асланбек Шымбергенов.

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